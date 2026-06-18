Disminuye el avistamiento de tiburón ballena en Isla Mujeres

Durante los primeros 30 días, la temporada del tiburón ballena se ha convertido en una de las etapas más complicadas para el avistamiento y nado con la especie, con apenas 20 embarcaciones en operación por día en promedio, cuando en el 2023 salían alrededor de 70, comentaron con preocupación los permisionarios de Isla Mujeres.

“Parece que está influyendo el Mundial de Futbol; no hay gente interesada en el paseo”, comentó Alejandro Díaz Coral, uno de los concesionarios. Explicó que esta situación no estaba prevista antes del inicio de la temporada, pues se pensaba que la disminución de la demanda, observada desde el 2024, comenzaría a revertirse.

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Alrededor de 70 embarcaciones integran la flota de Isla Mujeres y una cantidad similar corresponde a los municipios Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Sin embargo, el comportamiento es prácticamente el mismo en las tres demarcaciones. En el 2023 zarpaban diariamente casi todas las unidades autorizadas hacia la zona de observación, pero actualmente apenas opera cerca del 25 por ciento, confirmó Alfredo Tuyub, tripulante de lancha turística.

La baja afluencia genera inquietud en el sector, ya que muchos prestadores de servicios no encuentran la manera de recuperar sus inversiones. Tal es el caso de Óscar, quien adquirió a crédito dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno, con una inversión superior a los 500 mil pesos. Ahora prevé dificultades para cubrir las mensualidades hasta septiembre, cuando esperaba recuperar al menos una tercera parte del desembolso realizado.

A fin de atraer clientes, los precios bajaron a menos de 1,500 pesos / Ovidio López

“Vamos rumbo a la quiebra si no mejora este panorama nada alentador. Necesito realizar recorridos a la zona de observación al menos dos veces por semana, pero apenas efectuamos uno; así la situación no es buena”, agregó.

Díaz Coral, aunque mantiene una visión optimista, confía en que la demanda repunte durante julio, agosto y septiembre. Indicó que varios colegas han reducido sus tarifas para atraer visitantes, pero la estrategia no ha dado resultados, pues el interés por esta actividad continúa por debajo de lo esperado.

De acuerdo con el Plan de Manejo, la capacidad permitida es de 120 embarcaciones diarias y hasta mil 200 visitantes, considerando un promedio de 10 pasajeros por unidad. No obstante, actualmente muchos recorridos suelen realizarse con hasta siete personas, lo que deja márgenes de ganancia reducidos.

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Algunos permisionarios comenzaron a ofrecer el recorrido por menos de mil 500 pesos por persona, aunque en Internet los precios oscilan entre 2 mil 700 y 4 mil 500.

Indicaron que algunos hoteles de Isla Mujeres comercializan la experiencia por 2 mil 500 pesos, opción que representa una ventaja para los clientes, ya que evita largos desplazamientos terrestres, como ocurre con quienes se hospedan en la Riviera Maya, donde en muchos casos deben recorrer más de 50 kilómetros para acceder al servicio.