Comienza la temporada de avistamiento de tiburón ballena y peregrino en El Cuyo

Con el inicio de la primavera comenzó el arribo de los tiburones ballena y peregrino a las costas del puerto de El Cuyo y de Isla Holbox, fenómeno natural que cada año atrae la atención de científicos, pescadores y visitantes.

El biólogo Julián Rojas explicó que estas especies migran hacia la plataforma continental ubicada frente a las costas del Norte de Yucatán y Quintana Roo para alimentarse principalmente de los huevos del pez bonito.

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Indicó que en esta región se registra la mayor concentración de tiburones ballena del mundo, además de grandes agrupaciones de mantarrayas, formando uno de los espectáculos marinos más importantes del planeta.

De acuerdo con el especialista, cada ejemplar puede consumir más de 140 kilogramos de huevas diariamente, razón por la cual numerosos tiburones ballena, principalmente juveniles y adolescentes, permanecen en la zona para encontrar alimento suficiente que favorezca su crecimiento.

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El tiburón ballena es considerado el pez más grande del mundo. Pertenece al grupo de los elasmobranquios orectolobiformes y es el único integrante de la familia Rhincodontidae y del género Rhincodon. Puede alcanzar hasta 12 metros de longitud y un peso cercano a las 19 toneladas.

Aunque su tamaño resulta imponente, se trata de una especie dócil e inofensiva para el ser humano. Su alimentación se basa en el filtrado de agua: abre ampliamente sus mandíbulas para absorber pequeños organismos marinos, posteriormente expulsa el líquido reteniendo el alimento.

El especialista detalló que esta especie se distingue por su cabeza aplanada, hocico romo y un patrón único de manchas blancas y líneas claras sobre un cuerpo grisáceo o pardo. Sus aletas dorsales se encuentran orientadas hacia la parte posterior del cuerpo y termina en una gran cola bifurcada.

Los tiburones ballena habitan en mares tropicales y subtropicales de todo el mundo, pero cada primavera migran hacia esta región debido a la abundancia de alimento generada por el desove del pez bonito.

Actualmente la especie figura en la lista de animales vulnerables debido a la disminución de su población y a la caza ilegal que aún ocurre en algunas partes del mundo. Su captura, comercialización, importación y exportación están prohibidas por las leyes de protección ambiental.

En El Cuyo e Isla Holbox también se desarrolla una importante actividad turística relacionada con el avistamiento y nado controlado con tiburón ballena, que se realizan bajo estrictas medidas de seguridad y regulación ambiental.