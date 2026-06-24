Acusan taxistas de Isla Mujeres cobros por pasajero y largas esperas

El servicio de taxi familiar prácticamente dejó de existir en Isla Mujeres, ya que los conductores del volante dejaron de detenerse para trasladar a grupos de tres o cuatro integrantes, a menos que cada pasajero pague 20 pesos de manera individual. Esta práctica contraviene la tarifa establecida de 30 por viaje, denunciaron integrantes de los hogares Aké, Solís y Portillo.

Señalaron que los usuarios deben esperar más de media hora para desplazarse de las colonias al Centro Histórico, especialmente cuando necesitan trasladarse con urgencia. “Uno está lidiando con los horarios de barcos y camiones; entonces los choferes comienzan a exigir el cobro por persona para brindar el servicio”, manifestó José Aké.

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De manera oficial, las tarifas permanecen sin modificaciones, aunque algunos operadores ya plantean un aumento para los habitantes de la isla, argumentando que los costos actuales resultan insuficientes. Por ello, varios trabajadores del volante optan por incrementar los precios de forma unilateral, alegando que deben cubrir el arrendamiento de las unidades, combustible y su sustento diario.

“Estamos solicitando la intervención de los Gobiernos municipal y estatal para frenar este abuso y autorizar alternativas de movilidad, como los tricimotos”, expresó Rolando Portillo, quien llegó a trabajar a la isla hace tres años y ha comprobado las dificultades para desplazarse sin contar con un vehículo propio.

La propuesta de transporte en moto permanece detenida ante la oposición de los arrendadores de carros de golf / Especial

Óscar Solís consideró que el transporte urbano representa una opción viable; sin embargo, aseguró que fue abandonado por el Gobierno municipal. Añadió que el concesionario busca recuperar la inversión realizada, por lo que redujo la frecuencia de las rutas y orientó parte de sus operaciones hacia el turismo para evitar pérdidas económicas.

“Lo que proponemos es que el propio Gobierno municipal ofrezca un sistema de traslado para mejorar la movilidad y conectar las colonias populares con el Centro Histórico, con recorridos cada 15 minutos en zonas como La Gloria”, recomendó Solís.

Respecto al proyecto de mototaxis, comentó que no muestra avances debido a la oposición de los arrendadores de carros de golf y a la falta de voluntad de los Regidores para otorgar los permisos correspondientes. No obstante, afirmó que numerosos habitantes respaldan la iniciativa con la intención de romper el monopolio del gremio taxista, al que acusan de brindar una atención deficiente y aplicar cobros elevados.

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El representante del grupo promotor de mototaxis, Francisco Gaitán Cruz, ha evitado fijar una postura pública. Sin embargo, algunos integrantes de la agrupación confirmaron que enfrentan una fuerte presión y que la autoridad municipal ha rechazado la autorización desde el año pasado. Consideraron que durante el resto de la administración no habrá cambios, bajo el argumento de que aumentaría la saturación vial. Paradójicamente, señalaron que los Gobiernos estatal y municipal permitieron un crecimiento de al menos 20% en el parque vehicular de carros de golf entre el 2024 y la actualidad.

También reprocharon el incumplimiento del estudio de movilidad insular prometido por las autoridades desde el 2023. En lugar de ello, la cantidad de carros de golf pasó de 800 a más de mil unidades, cuando hace dos décadas se discutía la posibilidad de no superar los 300.