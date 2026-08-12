Pausan regularización de seis colonias en Isla Mujeres por proceso electoral

Al entrar el periodo de selección de candidatos y campañas para el relevo de los Gobiernos municipal y estatal, entró en pausa la gestión para regularizar al menos seis colonias de, entre ellas La Guadalupana, el sector más antiguo, cuyos habitantes llevan 21 años sin obtener títulos de propiedad. Esta situación es considerada injusta por las familias afectadas.

Esta colonia insular todavía carece de servicio de drenaje, pese a que Aguakan se comprometió a conectar a las 180 familias en julio. José Cahuich recordó que en el 2018 les prometieron que al año siguiente contarían con esta prestación, luego de que fueran instaladas las redes.

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Gervasio Cajun, uno de los fundadores, manifestó que durante estos 21 años han recibido numerosas promesas políticas, de las cuales casi ninguna se ha cumplido, por lo que el asentamiento se convirtió en botín electoral. Advirtió que no está dispuesto a tolerar otro engaño y anunció que se plantará ante los aspirantes para exigirles que cumplan primero sus compromisos, antes de la votación.

José Hernández recordó que su familia se había ilusionado en el 2024, cuando funcionarios municipales y estatales acudieron para realizar trabajos de campo, verificar medidas y colindancias, como parte del proceso de regularización anunciado. Sin embargo, no hubo avances y ahora el trámite permanece detenido.

En el caso de La Curva, segunda colonia irregular de la isla, tampoco hay avances, a siete años de su creación, derivada de una disputa por predios particulares con integrantes de la familia del exalcalde Paulino Adame Torres, quienes lotificaron alrededor de dos hectáreas, donde actualmente habitan unas 150 familias.

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Antonio, uno de los vecinos, dijo que no existe ningún procedimiento institucional para legalizar los terrenos, debido a que el litigio entre los propietarios continúa. Explicó que los residentes ya estaban pagando por sus espacios y que, una vez que un juez resuelva la controversia, iniciarán la solicitud correspondiente.

En la zona continental, en los alrededores de Ciudad Mujeres, cuatro colonias se encuentran en proceso de regularización, el cual también entró en pausa.