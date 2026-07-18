Festival del Tiburón Ballena 2026 regresa a Isla Mujeres; buscan convertirlo en un foro de conservación

El próximo 28 de agosto será reanudado el Festival del Tiburón Ballena, tras siete años de suspensión, por lo que prestadores de servicios turísticos de Isla Mujeres pidieron que se incorporen actividades de divulgación científica e investigación para fortalecer la conservación de la especie.

Consideraron que el programa debe recuperar el enfoque académico que caracterizó a las primeras ediciones, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

Roberto Bass, tripulante de una embarcación dedicada al avistamiento, señaló que el festival representa una oportunidad para acercar a estudiantes de nivel básico y medio superior al conocimiento del tiburón ballena y a los retos que enfrenta para su supervivencia. Indicó que entre las principales amenazas se encuentran las lesiones ocasionadas por embarcaciones de carga y turísticas.

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Añadió que sería importante contar con la participación de investigadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), quienes podrían presentar estudios sobre las rutas migratorias, el impacto del tráfico marítimo y las medidas necesarias para preservar la especie.

Por su parte, Héctor Solís, trabajador del sector hotelero, consideró que el encuentro no debe limitarse a actividades recreativas, sino incluir conferencias y espacios de reflexión sobre la conservación. También recordó que expertos han planteado reducir el periodo de avistamiento y nado, actualmente del 15 de mayo al 17 de septiembre, para concentrarlo del 1 de julio al 31 de agosto, con el propósito de disminuir la presión sobre los ejemplares.

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Arnoldo Pérez, touroperador, opinó que el festival también debería abordar los problemas que persisten durante la temporada de avistamiento, como la saturación de embarcaciones alrededor de un mismo tiburón, así como el incumplimiento de algunas medidas de protección.

De acuerdo con información de la Conanp, investigaciones recientes realizadas mediante rastreo satelital demuestran que el tiburón ballena realiza migraciones de larga distancia a través de aguas internacionales, por lo que su conservación requiere acciones coordinadas entre distintos países. Los estudios también documentan que uno de los principales riesgos para la especie continúa siendo la colisión con embarcaciones de gran tamaño.

El Festival del Tiburón Ballena se realizará el 28 de agosto como parte de las actividades conmemorativas por el 176 aniversario de la fundación de Isla Mujeres.