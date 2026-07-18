Yucatán registra 179 casos de cáncer de próstata y se coloca entre los estados con mayor incidencia

El cáncer de próstata continúa ganando terreno en Yucatán. En apenas seis meses, la entidad registró un incremento cercano al 10 por ciento en los diagnósticos de esta enfermedad, lo que la mantiene como el estado con mayor incidencia de la Península y entre los focos rojos del país, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal.

El Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reporta que, hasta la semana epidemiológica 26, con corte al 4 de julio, se confirmaron 179 casos de tumor maligno de próstata, frente a los 163contabilizados en el mismo periodo del 2025. El aumento fue de 16 pacientes, equivalente a 9.8 por ciento.

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La estadística confirma una tendencia ascendente que el estado ha mantenido en los últimos años y coloca nuevamente a Yucatán por encima de Campeche y Quintana Roo. Mientras la entidad yucateca acumuló 179 diagnósticos, Campeche registró apenas 19 y Quintana Roo únicamente dos.

Séptimo lugar nacional

A nivel nacional, Yucatán se ubicó en el séptimo lugar por el número de casos. Sólo fue superado por Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Sonora y Chihuahua, entidades que tienen una población considerablemente mayor, lo cual evidencia la elevada carga de este padecimiento en el territorio yucateco.

El cáncer de próstata representa el tumor maligno más frecuente entre los hombres y una de las principales causas de muerte por cáncer en México. Su incidencia aumenta conforme avanza la edad, especialmente después de los 50 años, aunque el riesgo también se incrementa cuando existen antecedentes familiares.

Avance sin síntomas

Especialistas señalan que uno de los principales desafíos es que la enfermedad suele avanzar sin manifestar síntomas durante sus primeras etapas. Cuando aparecen molestias urinarias, dolor óseo o pérdida de peso, en muchos casos el cáncer ya está en una fase avanzada, de ahí la importancia de las revisiones preventivas.

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La prueba del antígeno prostático específico (APE) y el tacto rectal siguen siendo las principales herramientas para detectar oportunamente la enfermedad. Un diagnóstico temprano permite ofrecer tratamientos con mayores probabilidades de éxito y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Las cifras del Sinave reflejan que el cáncer de próstata sigue representando un reto para el sistema de salud en Yucatán, donde el envejecimiento de la población y la detección cada vez más frecuente mantienen una tendencia creciente en el número de casos.