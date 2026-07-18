Presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Estados Unidos para la final del Mundial 2026; Senado recibe notificación oficial

La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el Senado recibió la notificación oficial mediante la cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comunica su salida temporal del territorio nacional para asistir a la final de la Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la legisladora señaló que la comunicación fue remitida por el Gobierno de México en cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 de la Constitución, el cual obliga al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar al Congreso cuando se ausentará del país.

Laura Itzel Castillo destacó que la mandataria acudirá al encuentro deportivo tras aceptar la invitación realizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del torneo organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Segob envía el oficio al Congreso de la Unión

El documento, firmado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, fue dirigido a la Comisión Permanente y detalla que la presidenta viajará el sábado 18 de julio y regresará al país el lunes 20 de julio de 2026.

El oficio explica que la salida del territorio nacional tiene como finalidad representar oficialmente a México durante la ceremonia de clausura del Mundial de Futbol 2026, atendiendo la invitación formulada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y por el mandatario estadounidense.

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Asimismo, se precisa que la comunicación se realizó con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación vigente que regula este tipo de desplazamientos oficiales.

Participará junto a líderes de Norteamérica

De acuerdo con la información enviada al Congreso, Claudia Sheinbaum participará en la ceremonia de clausura del torneo junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, además de otros jefes de Estado y de Gobierno invitados al evento.

La presencia de los tres mandatarios ocurre en el contexto de la organización conjunta de la Copa Mundial FIFA 2026, el primer torneo de esta magnitud que será celebrado de manera compartida por tres países.

Buen día, hace unos minutos recibimos la Comunicación de la Presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México… pic.twitter.com/wj5Q5YYRHh — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) July 18, 2026

Gobierno entregará informe al concluir la gira

La Secretaría de Gobernación informó que, una vez concluido el viaje oficial, la Presidencia de la República remitirá al Congreso un informe con los resultados y actividades realizadas durante la visita, tal como lo establece el artículo 88 constitucional.

Con esta comunicación, el Gobierno federal formalizó ante el Poder Legislativo la salida temporal de la presidenta, cumpliendo con el procedimiento legal previo a su participación en uno de los eventos internacionales más relevantes del año para México y la región de Norteamérica.

IO