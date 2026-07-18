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México vence a Bosnia en penales y se corona campeón del Mundialito del Cereso de Mérida 2026

México remontó un 2-0 ante Bosnia y conquistó el Mundialito del Cereso 2026 tras imponerse 4-2 en penales, con Gabriel Hierta como figura al detener dos disparos.

Por Redacción Por Esto!

18 de jul de 2026

1 min

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México se coronó campeón del Mundialito del Cereso 2026.
México se coronó campeón del Mundialito del Cereso 2026. / Marco Sánchez

En una épica remontada en los últimos minutos del tiempo regular, el representativo de México se impuso en penales 4-2 (6-4 en el global) a Bosnia en la gran final del Mundialito del Cereso 2026.

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El conjunto europeo dominó la mayor parte del encuentro y logró sus anotaciones en la primera mitad; el primer tanto fue de Jonathan Novelo (22‘) en una hermosa triangulación y la segunda la hizo Axel Alvarado (28’) en un tiro desde fuera del área que se incrustó en el ángulo.

En las postrimerías del encuentro el Tri apareció, primero por conducto de Ángel Noh (55’), que aprovechó que el portero Eduardo Rodríguez soltó un centro fácil para empujar, y la igualada vino de un error defensivo que no alcanzaron a despejar y le cayó a Javier Cetina (60+1’), quien fusiló al guardameta.

En la definición de penales apareció la figura del cancerbero azteca, Gabriel Huerta, que atajó dos de los disparos que le hicieron para darle la victoria a su equipo.

JGH

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