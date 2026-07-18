Conductor en sentido contrario provoca choque contra taxi en Champotón

En la colonia Guadalupe Victoria, en Champotón, se registró un hecho de tránsito, el cual involucró a un vehículo de alquiler, franja naranja, número 569, y uno particular.

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Según los reportes, el accidente se registró a la altura del cruce de la calle 39 con 16 en la colonia antes referida, dejando sólo daños materiales de consideración.

Según testigos oculares, el guiador del vehículo Mitsubishi Mirage, color blanco, asomó en sentido contrario desde la calle 39, y en consecuencia, le cortó la circulación al vehículo de alquiler, un Chevrolet Aveo, el cual venía con preferencia sobre la 16.

Minutos más tarde, ambos conductores se orillaron sobre la calle 16, por lo que se espera que muy probablemente lleguen a un acuerdo, ante la nula asistencia de los elementos de la policía.

JGH