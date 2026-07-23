Festival del Globo de Papel de China 2026 en Tahmek: cuándo y dónde será el espectáculo que iluminará el cielo

El municipio de Tahmek se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del verano en Yucatán, atrayendo a cientos de visitantes en cada una de sus ediciones.

A menos de un mes de su realización, los artesanos ya trabajan en los monumentales globos de papel que protagonizarán la octava edición del Festival Internacional del Globo de Papel de China.

¿Cuándo y dónde será el Festival Internacional del Globo de Papel de China?

La octava edición del Festival Internacional del Globo de Papel de China se llevará a cabo los días sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026, a partir de las 18:00 horas, en el campo de la colonia Libertad, en el municipio de Tahmek, ubicado a unos 40 minutos de Mérida.

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Durante dos noches, cientos de visitantes podrán disfrutar del tradicional espectáculo de globos gigantes elaborados de manera artesanal, que iluminarán el cielo con figuras de distintos tamaños, formas y colores.

Artesanos intensifican los preparativos para el festival

Con la cuenta regresiva en marcha, las turmas o grupos de globeros ya trabajan en los diseños que presentarán durante el festival.

En los talleres de Yucaglobos, adolescentes, jóvenes y adultos confeccionan cada pieza completamente a mano, en un proceso que requiere paciencia, precisión y trabajo en equipo.

Como parte de la organización, el comité del festival distribuyó con anticipación los pliegos de papel de China que servirán como materia prima para todos los colectivos participantes. Los artesanos reconocieron que existe entusiasmo, pero también nerviosismo, ya que cada año aumenta la asistencia y el nivel de las creaciones.

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Esperan una edición con más participantes de México y el extranjero

Aunque el comité organizador aún no revela el número oficial de turmas inscritas, las expectativas apuntan a una participación superior a la registrada en la edición anterior.

Además de los grupos de Tahmek, asistirán representantes de municipios vecinos, de Mérida y de otros estados del país.

También está confirmada la presencia de al menos cuatro delegaciones internacionales, lo que fortalecerá el carácter internacional del festival y consolidará a Tahmek como uno de los principales destinos turísticos y culturales de Yucatán durante agosto.