Revelan la enfermedad autoinmune que enfrenta la actriz Cynthia Klitbo

Tras darse a conocer que la actriz, Cynthia Klitbo formará parte de nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, un reality que ha logrado colocar a grandes personalidades en lo alto, pero también que ha puesto en el ojo del huracán.

El objetivo de la villana de las telenovelas, es que los fans la conozcan en otra faceta diferente. Lo sorprendente, es que en esta ocasión la actriz rompió el silencio y habló abiertamente de una enfermedad autoinmune que padece desde hace algunos años.

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¿Cuál es la enfermedad que tiene Cynthia Klitbo?

De acuerdo con lo que la actriz ha mencionado en algunas ocasiones, se trata de una enfermedad crónica, por lo que tiene que tener muchos cuidados y constantes visitas al médico para conocer su condición de salud.

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Se sabe que la enfermedad que afecta la salud de Cynthia Klitbo es el Hashimoto, un padecimiento autoinmune que afecta la glándula tiroides, el cual sucede cuando el sistema inmunológico ataca por error dicha parte del cuerpo, lo que causa una disminución en su función.

De acuerdo con los expertos, se debe de llevar una buena alimentación y llevar un control para tener una buena calidad de vida. Sin embargo, Cynthia Klitbo, ha confirmado que en su caso, también tiene problemas con el aumento de la permeabilidad intestinal.

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