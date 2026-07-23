IEEC reconoce a Somos MX como partido en Campeche en medio de denuncia por violencia política

Durante la 19 sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) aprobó, por mayoría de votos, el reconocimiento del nuevo partido político Somos MX, así como de su representante propietario, Armando López Sáenz, y de su representante suplente, Víctor "N", quien enfrenta una denuncia por violencia política en razón de género.

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Lo anterior quedó asentado en el Acuerdo CG/A033/2026. La única consejera que votó en contra del reconocimiento fue la consejera electoral Nadine Abigail Moguel Ceballos, quien afirmó que, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) haya aceptado la documentación presentada, ello no implica necesariamente el reconocimiento automático de la figura de partido político.

Pese a los diversos problemas que arrastra Somos MX a nivel nacional, se informó que el instituto político superó las observaciones realizadas durante su proceso de registro. Se explicó que las inconsistencias detectadas por la autoridad electoral fueron de carácter administrativo, principalmente relacionadas con los colores del logotipo y otros aspectos técnicos, las cuales ya fueron solventadas.

"Había unos temitas, pero son normales en un partido de nueva creación. Ya fueron subsanados y, desde que el INE autorizó el registro, no tenemos ningún problema. El partido va hacia adelante sin inconvenientes", señaló.

Respecto a la participación de Somos MX dentro del Consejo General del IEEC, se indicó que apenas inicia el proceso de integración y conocimiento del funcionamiento del órgano, por lo que evitaron adelantar una postura sobre su desempeño.

Sin embargo, en la misma sesión, la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó que el representante suplente del partido ante el IEEC es Víctor "N", quien actualmente enfrenta una denuncia por violencia política en razón de género, presentada por una persona que se ostentó como candidata durante el proceso electoral de 2024.

Además, fue aprobado por unanimidad el proyecto de resolución CG/R009/2026, relacionado con el Procedimiento Ordinario Sancionador del expediente IEEC/Q/POS/004/2026, por presuntos actos que podrían constituir violaciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.

En este procedimiento aparecen señalados Víctor Hernández Ponce, encargado de despacho del CECyTE Campeche; Mariela Sánchez, alcaldesa de Tenabo; José Pablo Uc, regidor del Ayuntamiento de Tenabo; además de Erick Alejandro Reyes León, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Campeche, y Guillermo Santos, coordinador estatal de Jóvenes Morena Campeche.

JGH