Congreso de Campeche aprueba ley para evitar la revictimización de menores en juicios

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de fortalecer el marco jurídico para garantizar una mayor protección a niñas, niños y adolescentes, al incorporar los principios de mínima intervención y no revictimización cuando participen en procedimientos judiciales como víctimas o testigos.

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Durante la vigésima quinta sesión ordinaria, legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT, PVEM e independientes avalaron la iniciativa presentada por la diputada petista Abigaíl Gutiérrez Morales, que plantea promover la cultura de la denuncia desde edades tempranas, reforzar el derecho de la infancia y la adolescencia a vivir libres de violencia, reconocer el derecho a disfrutar de una vivienda digna y establecer acciones para prevenir la discriminación contra niñas y adolescentes en situación de maternidad temprana.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, señala que las y los menores inmersos en procesos judiciales suelen enfrentar escenarios intimidantes, declaraciones prolongadas y la repetición constante de sus testimonios, situaciones que pueden agravar el daño sufrido. Por ello, propone que las autoridades jurisdiccionales adopten medidas que privilegien el interés superior de la niñez, evitando su revictimización y procurando su bienestar durante todo el proceso.

Asimismo, advierte que la maternidad temprana representa una forma de exclusión estructural que limita el acceso de niñas y adolescentes a derechos fundamentales como la educación, la salud, la participación y el desarrollo integral, además de perpetuar ciclos de pobreza y desigualdad. En ese sentido, plantea que las autoridades implementen campañas permanentes de sensibilización y concientización para combatir la exclusión educativa que enfrenta este sector de la población.

La iniciativa contempla adicionar las fracciones XV y XVI al artículo 5; la fracción XXII al artículo 13, para reconocer el derecho a una vivienda digna y decorosa; además de reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 56 de la legislación vigente.

Durante la misma sesión, el Pleno aprobó por unanimidad una propuesta de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), al Poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) a informar sobre la situación jurídica y las acciones emprendidas para garantizar la protección de los derechos humanos de la activista Yahari Brito Brito, quien permanece en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, acusada de homicidio en grado de tentativa, tras presuntamente prender fuego a mujeres policías durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

La legisladora solicitó que cada una de las instituciones dé a conocer, en el ámbito de sus respectivas competencias, el estado que guarda el caso, las actuaciones realizadas y las medidas implementadas para salvaguardar los derechos de la activista, con el objetivo de dar certeza sobre el seguimiento institucional y el respeto al debido proceso.

JGH