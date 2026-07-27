España enfrenta horas críticas por incendios: el fuego arrasa miles de hectáreas ante una nueva ola de calor

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este lunes que España todavía enfrenta “horas difíciles” en la lucha contra los incendios forestales que mantienen a miles de personas evacuadas o confinadas en distintas regiones del país.

Durante una visita al puesto de mando avanzado instalado en Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, el mandatario señaló que la prioridad de las autoridades es proteger vidas, núcleos de población y viviendas, además de contener el avance de las llamas.

La preocupación se concentra en el aumento de las temperaturas previsto para los próximos días. Las condiciones de calor, viento y baja humedad podrían reactivar focos que parecían estabilizados y dificultar el trabajo de los servicios de emergencia.

El Gobierno español mantiene desplegados recursos estatales, autonómicos y locales, además de medios proporcionados por otros países europeos mediante el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

¿Cuántas hectáreas han quemado los incendios en España?

Los datos disponibles muestran diferencias según la fecha de corte y el organismo que realiza el recuento. Pedro Sánchez señaló durante un acto oficial que los incendios habían arrasado alrededor de 150 mil hectáreas en España durante 2026 y provocado la muerte de 13 personas.

Por su parte, los avances estadísticos del Ministerio para la Transición Ecológica se elaboran con datos provisionales remitidos por las comunidades autónomas, por lo que las cifras pueden aumentar conforme se incorporan nuevos partes de incendio. La Estadística General de Incendios Forestales es la fuente oficial utilizada para consolidar la superficie afectada.

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Entre los puntos más dañados se encuentran zonas de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón. Los incendios registrados en Madrid, Ávila y Toledo fueron declarados emergencia de interés nacional debido a su carácter interterritorial, las evacuaciones preventivas y la cantidad de recursos necesarios para combatirlos.

Castellón mantiene a miles de personas evacuadas y confinadas

Sánchez visitó el dispositivo que coordina la respuesta al incendio de Castellón, donde las autoridades mantienen operaciones de extinción, vigilancia y protección de poblaciones.

El presidente pidió paciencia a los habitantes afectados y reconoció que el control del fuego puede avanzar de manera lenta. También agradeció el trabajo de bomberos, militares, policías, personal sanitario, voluntarios y equipos de protección civil.

El Gobierno programó reuniones permanentes de coordinación para evaluar el comportamiento de los incendios y redistribuir los recursos según las zonas de mayor riesgo.

Nuestra prioridad es defender la vida de la gente, proteger los nucleos poblacionales y luchar contra el fuego.



Estaremos en la respuesta y en la recuperación. Y debemos estar también en la prevención.



Hago un nuevo llamamiento a acordar un Pacto de Estado frente a la… pic.twitter.com/VuUjalRGPI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 27, 2026

Nueva ola de calor complica el combate contra el fuego

La llegada de temperaturas más altas representa uno de los principales riesgos para los equipos que trabajan sobre el terreno. El calor seca la vegetación, reduce la humedad disponible y facilita que cualquier brasa genere nuevos focos.

Sánchez afirmó que los incendios actuales no deben considerarse hechos aislados, sino una consecuencia de una emergencia climática que provoca fuegos más intensos, olas de calor frecuentes y territorios más vulnerables. También reiteró su llamado a construir un pacto de Estado que reúna a administraciones, partidos políticos y organizaciones sociales.

Gobierno prepara apoyos para las zonas afectadas

El Ejecutivo español anunció que declarará zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil a los territorios dañados, una medida que permitirá movilizar ayudas para viviendas, negocios, explotaciones agrícolas e infraestructura pública.

Sánchez sostuvo que la respuesta deberá incluir tres etapas: prevención, combate de la emergencia y reconstrucción. Además, pidió a la población seguir las instrucciones oficiales, evitar desplazamientos hacia las áreas incendiadas y atender de inmediato las órdenes de evacuación o confinamiento.

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