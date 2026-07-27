Rescatan a mujer en Hopelchén y evitan que se arroje de la torre del reloj público

Durante la madrugada de este lunes, paramédicos de la Asociación Nacional de Voluntarios en Emergencias y Desastres Anved, en coordinación con policías municipales y familiares, evitaron que una mujer atentara contra su vida en el centro de la ciudad.

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De acuerdo con datos recabados y proporcionados por Anved y la Policía Municipal, alrededor de las 02:30 horas de este lunes, una mujer identificada con las iniciales G.T.M., de aproximadamente 30 años de edad, llegó al centro de la ciudad e ingresó al atrio de la Iglesia de San Antonio de Padua por el lado sur, junto a la avenida principal, tras brincar la reja de casi un metro de altura que da acceso al recinto.

Posteriormente, atravesó el atrio y llegó a la torre del reloj público, donde ascendió por una escalera antigua hasta colocarse en el barandal, desde donde manifestó diversas expresiones relacionadas con la situación que atravesaba.

La mujer, quien presuntamente presentaba una crisis emocional, fue auxiliada por paramédicos de Anved, elementos de la Policía Municipal y sus familiares, quienes lograron ponerla a salvo y bajarla del sitio sin que resultara lesionada.

Con apoyo de personal de Protección Civil Municipal, fue trasladada en una ambulancia de Anved al Hospital IMSS Bienestar "Dr. Pedro Lara y Lara" de Hopelchén para recibir atención médica y valoración especializada.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la crisis que derivó en este hecho.

El incidente generó movilización de los cuerpos de emergencia y consternación entre habitantes de Hopelchén.