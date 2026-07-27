Acueducto Uayamón estará listo en octubre; garantizará agua para Campeche durante 50 años

Tras iniciar los trabajos de interconexión del acueducto Uayamón, en el entronque del Periférico Pablo García y Montilla con la avenida Héroe de Nacozari, los responsables de la obra confían en concluir en tiempo y forma este proyecto que busca resolver los problemas de desabasto de agua en la capital campechana durante los próximos 50 años.

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Aunque reconocieron que se han registrado algunos retrasos a causa de las lluvias, los encargados de la construcción aseguraron que mantienen el calendario de trabajo y estiman que la obra quedará concluida en octubre.

Uno de los principales retos durante la ejecución del proyecto ha sido la condición irregular del suelo del municipio Campeche, particularmente el denominado akalché, una arcilla de alta plasticidad que puede provocar hundimientos. Para evitar afectaciones, los ingenieros utilizan materiales como pedraplén en el relleno de las zanjas donde se instala la tubería de hierro reforzado, con el objetivo de dar mayor estabilidad al terreno inundable.

Actualmente, los trabajos se concentran en la preparación de un túnel que permitirá introducir la tubería por debajo del cruce de la carretera Campeche-Chiná con el Periférico Pablo García y Montilla y la avenida Héroe de Nacozari, labor que iniciará en aproximadamente una semana. De manera paralela, se construye una estructura metálica tipo canasta, elaborada con varillas entrelazadas, que será rellenada con concreto para reforzar la zona de intervención.

Los responsables de la obra estiman que, al intervenir este importante paso vial, por donde diariamente circulan cientos de automovilistas que transitan desde el centro del país hacia Yucatán y Quintana Roo, las afectaciones sean mínimas.

Mientras avanzan los trabajos de conexión del acueducto, el personal encargado de la supervisión realiza pruebas de presión mediante el bombeo de agua con apoyo de pipas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Se prevé que, una vez incrementado el bombeo de agua desde Uayamón hacia la capital campechana, la red de tubería de PVC instalada por una empresa contratada por el Ayuntamiento de Campeche pueda soportar la presión, luego de que, a casi un mes del inicio del suministro, se registró una ruptura en la avenida José López Portillo, a la altura de la Fiscalía General del Estado en la colonia Sascalum.

Al concluir la obra del acueducto, y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, se espera que el Ayuntamiento de Campeche otorgue los permisos correspondientes para que el rebombeo de agua pueda dirigirse hacia sus cárcamos.

Se continúa a la espera de que las autoridades municipales autoricen los permisos de construcción para una plaza comercial en la avenida José López Portillo y para tres mil viviendas del Infonavit en Siglo XXI, proyectos que no han sido aprobados bajo el argumento de que actualmente no existe suficiente disponibilidad de agua para las colonias de la capital campechana.

JGH