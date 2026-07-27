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Yucatán / Sucesos

Encuentran en el Malecón de Progreso a mujer reportada como desaparecida

Tras operativo de vigilancia, encuentran en Progreso a mujer reportada como desaparecida.

Por Redacción Por Esto!

27 de jul de 2026

1 min

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Localizan deambulando en el Malecón de Progreso a mujer desaparecida
Localizan deambulando en el Malecón de Progreso a mujer desaparecida / Especial

Una mujer adulta mayor que contaba con reporte de desaparición fue localizada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso mientras deambulaba por el Malecón Tradicional, informó la Policía Municipal.

De acuerdo con la corporación, la mujer, identificada con las iniciales E.M.R.M., fue ubicada durante un recorrido de vigilancia y posteriormente trasladada a la comandancia municipal, donde permaneció bajo resguardo mientras se realizaban los protocolos correspondientes para su atención.

El cuerpo de Limber quedó prensado en la cabina de la camioneta en la vía El Cuyo y Colonia Yucatán.

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Más tarde, la adulta mayor fue entregada a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes se encargaron de su traslado a la ciudad de Mérida para ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará seguimiento al caso y llevará a cabo los procedimientos necesarios para su posterior entrega a sus familiares.

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La Policía Municipal de Progreso informó que durante el tiempo que la mujer permaneció en la comandancia, el caso fue atendido por el Departamento Jurídico de la corporación, el cual realizó las gestiones necesarias para garantizar su resguardo y coordinar su entrega a las autoridades competentes, conforme a los protocolos establecidos.

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