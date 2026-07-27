UNAM garantiza lugares por Pase Reglamentado pese a suspensión temporal de inscripciones

La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró que la suspensión provisional de inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 no afecta a las personas egresadas de sus bachilleratos que obtuvieron una carrera mediante el Pase Reglamentado.

La institución confirmó que la asignación permanece vigente y que estos estudiantes no perderán el lugar obtenido. Tampoco deberán realizar el trámite de entrega de documentos previsto para aspirantes que ingresaron mediante el concurso de selección.

Los beneficiarios únicamente tendrán que esperar a que la UNAM anuncie la reanudación de las inscripciones y las fechas correspondientes al inicio de las actividades académicas. La información se dará a conocer por medio de los canales oficiales de la Universidad.

La precisión se emitió después de que surgieran dudas entre estudiantes y familias por la suspensión temporal de los trámites que debían comenzar este lunes 27 de julio.

¿A quiénes afecta la suspensión de inscripciones de la UNAM?

La suspensión provisional corresponde a los trámites de entrega documental e inscripción de aspirantes de primer ingreso en las licenciaturas para el ciclo 2026-2027/1.

La medida estará vigente mientras la Comisión Técnica convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas revisa el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 y presenta sus conclusiones.

Noticia Destacada Aspirantes admitidos en la UNAM temen perder su lugar tras suspensión de inscripciones por revisión del examen

Este grupo de especialistas analiza el proceso relacionado con el examen de admisión. Una vez que entregue sus recomendaciones, las autoridades universitarias definirán cómo y cuándo continuarán los trámites pendientes.

¿El Pase Reglamentado sigue vigente?

Sí. La UNAM señaló de manera expresa que las personas egresadas de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades que cuentan con Pase Reglamentado mantienen la carrera que les fue asignada.

La suspensión no implica la cancelación del lugar, un cambio de licenciatura ni la obligación de participar en un nuevo proceso de selección.

Estos estudiantes tampoco tienen que entregar documentos en las fechas que quedaron temporalmente suspendidas, debido a que sus antecedentes escolares ya forman parte de los registros de la Universidad.

¿Cuándo se reanudarán las inscripciones?

La UNAM todavía no ha informado una nueva fecha. El calendario original contemplaba la inscripción en los planteles del 3 al 7 de agosto y el inicio de clases el 10 de agosto, pero esas fechas pueden modificarse después de la revisión institucional.

Por ello, los estudiantes deberán consultar los avisos de la Dirección General de Administración Escolar, sus planteles y los medios oficiales de la Universidad.

La institución pidió esperar las determinaciones formales y evitar información no confirmada que circule en redes sociales.

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- En la #UNAM, se toman medidas.



- Una comisión técnica de expertas y expertos universitarios revisará el informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura y emitirá recomendaciones.



- En tanto, se suspenden provisionalmente… pic.twitter.com/dWWmVGUZYM — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) July 27, 2026

¿La UNAM canceló los resultados del examen?

No. El comunicado no anuncia la anulación de los resultados ni la repetición del examen de admisión.

Hasta que exista una resolución distinta, las calificaciones y lugares asignados mediante el concurso permanecen vigentes. La pausa busca garantizar certeza, igualdad y apego a la legislación universitaria antes de continuar con el proceso.

La Universidad señaló que informará oportunamente las decisiones que adopte tras recibir el dictamen de la Comisión Técnica.

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