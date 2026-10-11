Telebachillerato de Solferino en Lázaro Cárdenas estrenó instalaciones propias tras 10 años en espacios prestados

El Telebachillerato Comunitario de Solferino inauguró sus primeras instalaciones propias para beneficio de una matrícula inicial de 25 estudiantes, luego de 10 años de operar en espacios prestados, informó el subdelegado municipal, Jaasiel Fuentes.

El inicio de este ciclo escolar representa un hito para la educación media superior en la zona, al poner fin a una década de movilidad e incertidumbre para docentes y alumnos.

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Durante ese periodo, el plantel careció de un espacio exclusivo para impartir clases. En sus primeros años, los jóvenes acudieron a la Casa Ejidal y posteriormente se trasladaron a la biblioteca pública de la localidad.

Más adelante, la institución funcionó mediante un convenio de uso compartido en el turno vespertino, dentro de las aulas de la telesecundaria. Aunque esta alternativa permitió continuar con las actividades académicas, también generó dificultades operativas ante la falta de áreas administrativas y oficinas para los profesores.

La construcción del nuevo inmueble, ubicado en la zona centro de Solferino, representa la consolidación de una aspiración comunitaria. La obra principal se financió con 600 mil pesos del programa federal La Escuela es Nuestra.

Los recursos fueron administrados y supervisados por el Comité Directivo de Administración Poblacional, el cual está integrado por padres de familia, quienes cotizaron materiales, vigilaron los trabajos de albañilería y procuraron aprovechar cada peso transferido por la Federación.

Sin embargo, debido a los costos de construcción, el presupuesto inicial solo alcanzó para levantar la obra negra y la estructura básica. Para acondicionar el inmueble y dejarlo listo para el inicio de clases, se sumaron apoyos gubernamentales y comunitarios.

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El Gobierno Estatal contribuyó con los trabajos de herrería, así como con herrajes, ventanas y puertas de seguridad, mientras que el Ayuntamiento aportó los materiales para la pintura y la rotulación del edificio.

La comunidad escolar celebra la apertura de aulas dignas y la disposición de un espacio propio, un logro que coincide con el décimo aniversario de la institución. Con ello, el telebachillerato inicia una nueva etapa de estabilidad y desarrollo educativo para las futuras generaciones de esta localidad turística del norte del municipio Lázaro Cárdenas.