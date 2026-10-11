Servicios funerarios en Cancún pueden superar los 100 mil pesos

Los servicios funerarios en Benito Juárez pueden superar los 50 mil pesos en una contratación de emergencia y rebasar los 100 mil cuando se incluye un lote a perpetuidad, mientras que los paquetes de previsión parten de aproximadamente 27 mil pesos, de acuerdo con cotizaciones de empresas privadas y tarifas de servicios institucionales. La cremación representa una alternativa para reducir gastos posteriores, al evitar pagos periódicos por mantenimiento o refrendo de espacios de inhumación.

En el panteón “Los Olivos”, Miguel Ángel Domínguez realiza labores de limpieza y pintura en las tumbas de sus hermanos. El hombre explicó que también adquirió con anticipación espacios para su esposa, su hijo y para él mismo, como una medida para evitar que sus familiares enfrenten esos gastos en el futuro.

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“Son de mi hermana y de mi hermano. Aquí también tengo ya preparados los espacios para mi esposa, mi hijo y el mío, para cuando llegue el momento. Los compré hace cinco años, cada uno me costó 19 mil pesos y pago 500 pesos anuales como si fuera predial”, comentó.

En el mismo camposanto se observan féretros vacíos apilados al fondo del recinto, deteriorados y entre basura, situación que contrasta con las labores de mantenimiento que realizan algunas familias en las sepulturas de sus seres queridos.

De acuerdo con referencias de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los servicios funerarios básicos en el país pueden costar entre 3 mil 500 y 42 mil 250 pesos. En Cancún, las cotizaciones consultadas muestran que el precio depende del tipo de servicio, la contratación anticipada y los complementos elegidos.

Una cremación sin urna, tiene una tarifa de entre 7 mil y 10 mil pesos; si viene junto con un ataúd, el monto oscila entre los 14 mil 400 y 24 mil, sin contar otros gastos / Rodolfo Flores

En funerarias privadas, la recolección y traslado del cuerpo, el arreglo estético y el embalsamamiento pueden sumar alrededor de 7 mil 360 pesos. Un ataúd básico cuesta entre 2 mil 400 y 5 mil 400 pesos, mientras que una sala de velación por separado puede alcanzar los 5 mil 723 pesos. Los trámites y certificados representan entre mil 200 y 2 mil 500 pesos.

Con estos conceptos y otros cargos, un servicio básico de emergencia puede alcanzar entre 39 mil y 41 mil pesos; mediante previsión, el costo puede disminuir a unos 27 mil pesos.

Los servicios funerarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contemplan alternativas económicas: la velación en capilla o domicilio cuesta 5 mil 723 pesos; el paquete social, 6 mil 867; la cremación de un adulto, 5 mil 262, y el paquete completo en 11 mil 850 pesos.

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Un procedimiento de este tipo sencillo, sin urna, cuesta entre 7 mil y 10 mil pesos; con urna y ataúd para velación, el monto oscila entre 14 mil 400 y 24 mil. En la inhumación, una bóveda municipal tiene un precio de mil 395, mientras que la apertura y cierre de una fosa pueden costar 3 mil 500, además de 350 anuales de mantenimiento.

Los lotes privados con gavetas, lápida y florero pueden superar los 90 mil pesos y alcanzar cerca de 141 mil, mientras que algunos terrenos en panteones privados rebasan los 300 mil. A estos gastos pueden sumarse nichos, urnas, flores, ceremonias religiosas o servicios para esparcir cenizas en el mar.