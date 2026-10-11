Inauguran la edición 47 de la Liga "Juan N. Cuevas" en Mérida

La fiesta del futbol llegó a la Escuela Modelo con la inauguración de la edición 47 de la tradicional Liga “Juan N. Cuevas” realizado este domingo por la mañana.

Cientos de niños y jóvenes acompañados de sus familias se dieron cita en las instalaciones de dicha instalación educativa en el Paseo de Montejo para ser partícipe de la ceremonia protocolaria de inauguración.

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“Estamos emocionados por el comienzo de una nueva edición de esta Liga que comenzó en 1980 y que se ha hecho de los consentidos de los jugadores, les agradezco a todos la confianza que han depositado en nosotros para jugar, siempre fomentamos el juego limpio, la amistad y el desarrollo integral de los jugadores”, comentó Rubén Cuevas, presidente del circuito.

El evento comenzó con el desfile de los 140 equipos que participan en este torneo, el primero de los “cuatro grandes” que da comienzo, los otros son el Centro Universitario Montejo, el Instituto Patria y el Colegio Peninsular Rogers Hall.