Cae falso agente de la FGR en Campeche; exigía 5 mil pesos a comerciantes por “derecho de piso"

Un sujeto que presuntamente se hacía pasar por elemento de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN) para cobrar cobro de piso a comerciantes de la zona norte de Campeche, permanece detenido y a disposición de las autoridades federales, donde se determinará su situación legal en las próximas horas.

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La detención ocurrió en la calle 108 por Niños Héroes, en el barrio de Santa Lucía, luego de que fuera reportado por exigir la cantidad de cinco mil pesos a un comerciante a cambio de no causarle daños. Esto provocó que el afectado solicitara auxilio al número de emergencias 911 y a sus familiares, quienes cercaron al sospechoso.

El individuo intentó intimidar a la víctima amagando con un arma de fuego corta y asegurando que pertenecía al Departamento de Inteligencia de la FGR, sin mostrar identificación oficial alguna. Sin embargo, durante el enfrentamiento verbal fue interceptado por elementos policiales que arribaron al lugar.

En el sitio fue desarmado y, al verificar sus datos, las autoridades confirmaron que sus características coincidían con reportes previos de locatarios de las colonias Morelos y Bellavista, donde se hacía pasar por agente ministerial o de la Guardia Nacional para exigir dinero bajo la amenaza de causar daños o clausurar los comercios.

Al presunto extorsionador le fue asegurado un automóvil marca MG con placas del estado de Quintana Roo. Posteriormente, fue trasladado a la sede de la FGR, donde se le investiga por los delitos de usurpación de funciones, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por extorsión y amenazas ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

JGH