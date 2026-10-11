Sheinbaum pide a habitantes de costas del Pacífico resguardarse ante huracán Simón

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la población de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a permanecer en lugares seguros ante el avance del huracán Simón, que se mantiene en categoría 4.

A través de sus redes sociales, la mandataria pidió a los habitantes resguardarse hasta publicarse el aviso oficial.

"Exhortamos a la población de los municipios costeros a mantenerse en resguardo hasta aviso oficial de que el peligro ha terminado", informó en redes sociales.

Continúan evacuaciones preventivas por huracán Simón

Sheinbaum informó que continúan las evacuaciones para trasladar a las personas que se encuentran en zonas de riesgo hacia lugares seguros. Señaló que la prioridad es proteger a la población ante los efectos del fenómeno meteorológico.

"Agradecemos su colaboración; sigamos atentos a recomendaciones de Protección Civil y evitemos transitar por la vía pública", finalizó.