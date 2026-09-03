Preescolar de Kantemó en José María Morelos siguen sin clases ante la falta de maestro

La escuela de educación preescolar Vasco de Quiroga, ubicada en la comunidad de Kantemó, permanece sin clases desde el inicio del ciclo escolar, el pasado lunes, debido a que no cuenta con un docente asignado, informó la Supervisión Escolar Indígena.

De acuerdo con la autoridad educativa, el plantel cuenta actualmente con una matrícula de 13 alumnos, cantidad suficiente para justificar la asignación de un profesor o profesora y garantizar la continuidad de las actividades escolares.

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Explicó que la docente que estuvo a cargo del grupo durante el ciclo escolar anterior realizó una permuta para trasladarse a Yucatán, procedimiento que se encuentra dentro de sus derechos laborales.

Durante un recorrido por la comunidad se constató que el plantel se encuentra en buenas condiciones y cuenta con instalaciones adecuadas, incluso con equipos de aire acondicionado.

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Al ser consultadas sobre la falta de docente, algunas madres de familia prefirieron no emitir comentarios. Una de ellas, quien solicitó mantener su identidad en reserva, señaló que debido a la ausencia de maestro decidió llevar a su hijo a estudiar a la comunidad de Dziuché, ubicada a aproximadamente tres kilómetros de Kantemó.

Sin embargo, indicó que regresará a su hijo a la escuela de Kantemó en cuanto se designe a un docente, pues considera que contar con un maestro en el plantel permitiría a los menores continuar sus estudios sin necesidad de trasladarse a otra comunidad.