Balean una sucursal de BBVA en Puerto Aventuras

Presuntos delincuentes balearon las instalaciones de una sucursal bancaria ubicada en la Delegación de Puerto Aventuras, las autoridades han iniciado con las investigaciones, hasta el momento se desconocen los detalles del incidente.

Luego del reporte a las autoridades municipales movilizaron a los cuerpos policiales para acudir en la escena y corroborar el reporte que provocan los presuntos criminales.

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De acuerdo a información preliminar, cuando personal de la banca se presentó se percataron del destrozo de los cristales de la fachada de la sucursal de BBVA (Bancomer), una de las principales ventanas presentaba tres orificios producidos por impacto de bala.

Luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen se presentaran en la escena para indagar los hechos, de inmediato lo reportaron a la Fiscalía General de Quintana Roo para realizar las investigaciones pertinentes.

De acuerdo a versiones en la zona, personal bancario se reservó dar detalles a la policía municipal sobre el caso, sin embargo, los impactos de bala evidenciaron un ataque criminal.

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Pese a los hechos, hasta el momento las autoridades policiales no han emitido ningún informe de este ataque criminal.

Según versiones oficiales durante la inspección por los oficiales atrajo la atención de que impacto del cristal se originó desde el interior del inmueble hacia el exterior, y no desde fuera.

Pese al grado de ataque, los agentes de la Fiscalía no llegaron en la escena durante la inspección de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.