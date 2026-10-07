Ocupación hotelera de la Riviera Maya cae hasta 36% durante octubre de 2026

La ocupación hotelera de la Riviera Maya reporta una grave caída en comparación a los últimos dos años, la primera semana de octubre 2026, reportó entre el 36.04 y el 44.37 por ciento, mientras que el primer semestre del 2025, se reportó en un 70 por ciento, de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.

La ocupación hotelera de la Riviera desde el 2024 mostraba una tendencia a la baja que pocos turisteros se dieron cuenta, y este comportamiento empezó a notarse derivado de la violencia que empezó a afectar, en septiembre de este año se reportó una ocupación del 59.6 por ciento que se consideró la ocupación más bajo en el corredor turístico durante el año 2024, comentó Julio Pedroza, guía de turista.

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Por su parte Andrés Soto, también guía de turista, opinó la ocupación hotelera no había sufrido un descenso crítico en los últimos tres años como este 2026, el problema inició luego de que se reportaran actos de violencia de violencia criminal, y no sabemos que pasará en los próximos meses del año ante la presión de querer aumentar impuestos a turismo extranjero, refirió.

De acuerdo a datos de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, durante todo el año 2023 cerró en un 77 por ciento, consolidándose como un año histórico de recuperación y crecimiento turístico para el destino, la región recibió a 4.6 millones de turistas hospedados en hoteles a lo largo de esos 12 meses. El destino superó el 90% de ocupación en temporadas clave, durante la segunda mitad de febrero y en las semanas pico de las vacaciones de invierno del 2023.

Para el guía de turistas, Julio Pedroza, desde el 2024 se venía venir tiempos complicados que nadie creía, ya que los niveles ocupacionales mostraban datos a la baja, en el 2025 no se logró tener la afluencia de turistas comparados al 2024 y menos al año 2023.

Esta claro que el clima de violencia impactó al destino, y este año el sargazo fue otro golpe, y sigue la incertidumbre en el segmento al depender económicamente de los visitantes extranjeros de alto poder económico, describió.

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Los más afectados dijo Andrés Soto, son los colaboradores hoteleros, restauranteros, artesanales quienes son despedidos por falta de ingresos, ahora con la propuesta de aumentar impuestos al turismo extranjero podría ser una estocada al destino, porque el turismo extranjero buscará nuevos destinos en el mundo donde pague menos impuestos por viajar.

Por su parte el comerciante en artesanías, Moisés Álvarez, opinó que la caída del turismo ya se venía venir al sentirse acosados por vendedores de drogas, las balaceras que se registraron en su momento en la Quinta Avenida causaron incertidumbre, las autoridades gubernamentales omitieron prestarle atención de este cáncer, de hecho, muchos artesanos abandonaron Playa del Carmen, luego de ser hostigados por grupos criminales, hoy vivimos en un paraíso del miedo, refirió.