Más de 2 mil trabajadores pierden su empleo en la Quinta Avenida de Playa del Carmen durante 2026

Más de 2 mil trabajadores perdieron su trabajo este 2026 en la rama gastronómica solo en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, donde funcionan aproximadamente 365 restaurantes, los establecimientos se quedaron con 2 o 3 colaboradores dependiendo del tamaño del negocio, de acuerdo a información de los propios trabajadores.

Por su parte Santos Aguirre, mesero, comentó que la mayoría de los establecimientos dieron de baja a sus empleados de nuevo ingreso o los que estaban por contrato temporal, esa gente se regresó a su estado natal de origen al no poder sufragar los gastos de renta y comida.

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De acuerdo a fuentes al interior de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentos (Canirac) de Playa del Carmen, hasta ahora no han realizado estudios de campo para conocer el estatus real de la rama gastronómica debido a la inestabilidad económica.

La Canirac reconoce que alrededor de 365 restaurantes operan en la Quinta Avenida, según el tamaño de cada establecimiento tiene el número de colaboradores y que van desde 6, 8 hasta 20 empleados, aunque al caer el flujo del turismo se reportaron despidos.

En tanto que el ciudadano Javier García, empleado hotelero de la Riviera Maya, opinó que en los hoteles grandes despidieron de su trabajo a los colaboradores de mayor antigüedad y dejaron a los empleados bajo contrato, esta medida lo siguen haciendo porque los hoteleros no quieren pagar finiquitos altos, ahora buscan gente nueva con salarios de hambre bajo contrato, refirió.

Comerciantes y trabajadores consideran que la menor actividad turística ha afectado a restaurantes y otros negocios / Gustavo Escalante

Rosario Alvarado, encargado de un establecimiento gastronómico, relató que con certeza no se sabe cuántos restaurantes se encuentran activos en la Quinta Avenida, ya que muchos cerraron sus cortinas no solo por los recales del sargazo y la caída del turismo, sino por el cobro de piso criminal, no todos pueden pagar cantidades desde los 20 a 50 mil pesos mensuales, es ilógico.

Los comercios extorsionados no denuncian por temor a las represalias, prefieren callar y cerrar, sin embargo, los afectados son los colaboradores. El despido de trabajadores se registró en todos los comercios, tiendas de souvenirs, de abarrotes, artesanías y bares, describió Rosario.

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Durante muchos años la Quinta Avenida ha sido el motor económico de Playa del Carmen, actualmente somos se observa de uno a dos colaboradores por negocio, según el tamaño, hay restaurantes donde el mesero, es el garrotero y el cajero, tengo 20 años en Playa del Carmen y he sido testigos del auge económico, nos quejamos que septiembre y octubre de cada año son meses de “vacas flacas”, en contraste, este 2026 fue casi todo un año de crítico, opinó el artesano Francisco Cupul.

Muchos de mis amigos al perder su trabajo se regresaron a su natal tierra, es imposible vivir en un destino turístico caro y pagando renta, sin embargo, la confianza que tenemos es que en las próximas vacaciones de invierno mejore la economía y eso dependerá de la promoción turística que deben realizar las autoridades, concluyó.