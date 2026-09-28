Turismo en Playa del Carmen enfrenta fuerte caída; prestadores reportan crisis en septiembre

Prestadores de servicios turísticos calificaron como “histórica” la caída de la actividad turística que enfrenta Playa del Carmen durante septiembre, al señalar que el flujo de visitantes, particularmente del mercado estadounidense, disminuyó considerablemente respecto al mismo periodo de 2025.

Guías de turistas, lancheros, trabajadores de restaurantes, comerciantes y empleados hoteleros coincidieron en que la baja afluencia de visitantes ha provocado una reducción en sus ingresos y afectado a diferentes sectores relacionados con la actividad turística. Señalaron que, aunque septiembre suele ser una temporada complicada, este año la situación ha sido particularmente difícil.

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Miguel López, guía de turistas, explicó que actualmente buena parte de los visitantes que recorren la Quinta Avenida son de origen argentino, mientras que el turismo estadounidense, considerado por los prestadores como uno de los principales mercados para el destino, ha disminuido notablemente.

Recordó que en años anteriores durante esta misma temporada de baja actividad se mantenía un flujo que permitía a los trabajadores sobrellevar los meses complicados; sin embargo, afirmó que septiembre de 2026 ha representado uno de los peores periodos para quienes dependen directamente del turismo.

A esta situación se suma el impacto del sargazo, señaló el lanchero José Mass, quien aseguró que la presencia del alga afectó las actividades náuticas y redujo todavía más la demanda de servicios. Explicó que varias embarcaciones permanecen prácticamente inactivas debido a la falta de visitantes.

Comerciantes de la Quinta Avenida señalan que las rentas elevadas complican mantener abiertos sus establecimientos / Gustavo Escalante

Ante la disminución de sus ingresos, dijo que algunos trabajadores han tenido que recurrir a la venta de pertenencias para poder cubrir los gastos del hogar y apoyar a sus familias con los gastos escolares.

El sector restaurantero también resiente la baja afluencia. Alfredo Gutiérrez, colaborador gastronómico, señaló que algunos establecimientos de la Quinta Avenida han reducido su plantilla y únicamente mantienen al personal considerado indispensable, bajo esquemas de días solidarios.

Explicó que trabajadores contratados fueron despedidos ante la disminución de las ventas y algunos incluso tuvieron que regresar a sus lugares de origen al no poder continuar pagando las rentas de vivienda en Playa del Carmen.

La situación también ha alcanzado a los comercios establecidos sobre la Quinta Avenida. Jaime Torres, vendedor de artesanías, indicó que algunos establecimientos han optado por cerrar ante la dificultad para cubrir los gastos de operación, entre ellos las rentas de los locales, que, según dijo, pueden alcanzar entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales.

Consideró que la recuperación de la actividad podría tardar todavía varios meses y estimó que el panorama podría mejorar hasta diciembre, cuando tradicionalmente aumenta el flujo de visitantes.

En el sector hotelero, Tomás Aguilera, empleado de un centro de hospedaje, señaló que los pequeños hoteles enfrentan niveles de ocupación que calificó como críticos, de alrededor de 18 por ciento.

Agregó que las tarifas también han disminuido ante la falta de demanda. Como ejemplo, mencionó que habitaciones que anteriormente se comercializaban en alrededor de 2 mil pesos por noche actualmente pueden encontrarse hasta en 600 pesos, mientras que otros establecimientos han reducido sus precios aproximadamente a la mitad.

Durante un recorrido por la Quinta Avenida se observó una baja afluencia en restaurantes y establecimientos comerciales, además de algunos locales que permanecen cerrados.

Otilio Guzmán, comerciante de la zona, explicó que el problema radica en que los negocios deben mantener gastos fijos elevados, principalmente por concepto de renta, pero sin un volumen suficiente de ventas resulta complicado mantener abiertas las puertas de los establecimientos.

Ante este escenario, Roberto Izaguirre, guía de turistas, consideró necesario fortalecer las acciones de promoción turística de Playa del Carmen. Señaló que no basta con la participación en ferias especializadas, sino que también se requiere establecer vínculos directos con agencias de viajes y operadores turísticos que permitan atraer visitantes.

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Asimismo, planteó fortalecer las rutas aéreas y las opciones de transporte para facilitar la llegada de turistas de manera directa al destino.

Los prestadores de servicios turísticos mantienen sus expectativas puestas en octubre, cuando esperan que aumente el flujo de visitantes y mejore la actividad económica. Mientras tanto, restaurantes, hoteles, comercios y trabajadores vinculados al turismo enfrentan una de las temporadas bajas que califican como más complicadas de los últimos años.