Sector náutico de Quintana Roo anticipa cierre de empresas y “días solidarios”; afectará a 20 mil trabajadores

El sector náutico de Quintana Roo anticipa cierre de empresas y la aplicación de “descansos solidarios” o vacaciones sin goce de sueldo a sus empleados. La medida iniciará en septiembre, con ello se afectará la cadena productiva de al menos 20 mil personas, reconoció el dirigente del gremio, Francisco Fernández Millán, mientras que empleados de marinas en la zona de la Riviera Maya afirman que durante las vacaciones de verano les aplicaron la política de días de descanso sin sueldo, de hasta tres días a la semana, ante la falta de clientes.

Además, aunque cadenas hoteleras españolas registraron ocupaciones por arriba del 80 por ciento, reconocen que aplicaron los “días solidarios”, de acuerdo con Marc Miralles Pons, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo RIU para México y América Latina.

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Los servicios de los Asociados Náuticos no superaron el 70 por ciento de su capacidad operativa en el pico de la temporada vacacional de verano.

Fernández Millán precisó que hoy día trabajan al 60 por ciento de ocupación, por lo que analizan otorgar los llamados "días solidarios" a sus trabajadores a partir de septiembre, estrategia que se prolongaría hasta noviembre.

Por lo anterior, consideran difícil sostener a 20 mil familias que dependen del sector durante los meses de baja afluencia venideros (septiembre, octubre y parte de noviembre).

Sorprende no lograr expectativas

Los Asociados Náuticos consideraban una alta demanda para el verano debido a la información que tuvieron en materia de conexión y política exterior.

Dijo que prevén que la baja temporada la puedan sortear sin recurrir a financiamiento para gastos operativos, privilegiando el diálogo con los empleados y ajustes en recursos como hielo, combustible y refrescos.

El representante del sector señaló que, a diferencia de situaciones de emergencia como huracanes, donde el financiamiento es necesario, en esta etapa de menor actividad laboral consideran que solicitar créditos para el manejo cotidiano sería un desperdicio de recursos. “El financiamiento hazlo para cuando viene un huracán… Pero para la cuestión laboral hacer un financiamiento es como tirar dinero por las manos”, afirmó.

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Ante la reducción en la ocupación de embarcaciones, que en ocasiones transportan menos de la mitad de su capacidad, los trabajadores están conscientes de la necesidad de ajustar el consumo de insumos. “Ellos mismos están conscientes… te reducen el hielo, te reducen los refrescos, te reducen el combustible”, indicó.

Esta estrategia busca evitar pérdidas mayores en el empleo dentro del sector náutico, que es fundamental para la economía local en destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. La disciplina colectiva y el diálogo constante con el personal permiten manejar la baja temporada con menor impacto económico.