Colapsan volados del hotel Champolas en la zona turística de Playa del Carmen

Los volados de un pequeño hotel en la zona turística de Playa del Carmen se desplomó la mañana de este jueves, no hay lesionados, sin embargo, dos locales comercios en la planta baja no podrán operar.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 10 entre las calles 8 y 10, en pleno corazón turístico de Playa del Carmen, en dónde los volados de un hotel de nombre “Champolas” se derrumbó debido a la antigüedad.

Según testigos por la mañana llegaron las autoridades municipales y colocaron cintas amarillas como medidas de prevención, evitar que los peatones transiten por el área por cuestión de seguridad, principalmente ciclistas.

Este hotel es uno de los más antiguos de Playa del Carmen, donde se hospedaban políticos y líderes sociales de otros lugares cuando llegaban a esta ciudad, sin embargo, desde hace poco más de 10 años que cerró sus puertas, aunque en la planta baja dos locales se vieron afectados, como una pizzería.

Este inmueble debido a su antigüedad representa un grave peligro para los peatones y comercios vecinos, pues se está cayendo en pedazos, hasta ahora nadie sabe la ubicación del propietario luego de que cerrara sus puertas.