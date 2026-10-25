Mujer dormida junto a una carretera causa movilización de policías en Felipe Carrillo Puerto

El reporte de una mujer tirada en un desnivel de carretera que cruza frente a las instalaciones de una empresa de refrescos embotellados, vino a causar la movilización de la policía municipal. Luego de que los uniformados verificaron el hecho, pudiera corroborar que se trata de una mujer bajo los influjos del alcohol y quedó dormida en el lugar.

Los hechos fueron reportados la mañana de este domingo, en el entronque de la ciudad con carretera que conduce a la ciudad de Mérida, cuando fue reportado a través del número de emergencia, del cuerpo de una mujer que se encontraba tendida en una área verde que se tiene en dicha zona.

Ante esta situación se trasladaron al lugar varias patrullas de la policía municipal para poder verificar lo sucedido, quienes al llegar procedieron a indagar los hechos y pudieron darse cuenta que la fémina si contaba con signos vitales y lo que presentaba era los influjos del alcohol y terminó durmiendo en la vera del camino.

Por lo que al pasar las perdonas por la zona , y verla tendida en el área verde, pensaron lo peor y determinaron alertar a las autoridades policíacas para que puedan tomar conocimiento de los hechos.

La mujer evito proporcionar sus generales, ante esta situación fue exhortado a retirarse del lugar aunque todo parece indicar que pudiera tratarse de una persona foránea.