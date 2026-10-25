Encuentran un cuerpo embolsado en la Región 234 de Cancún

La mañana de este día, un trágico hallazgo movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia en las inmediaciones de la Región 235, luego de que vecinos de la zona reportaran la presencia de un bulto sospechoso sobre la vía pública.

​De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas sobre la calle 95, sitio hasta donde se trasladaron elementos de la Policía de Cancún tras recibir el aviso ciudadano a través de la línea de emergencia 911.

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​Según el testimonio de los habitantes, fue cerca de las 8:30 de la mañana cuando se percataron de la presencia de un costal de color gris abandonado en la zona. Sin embargo, debido a la inusual forma y al sospechoso contenido del bulto, decidieron esperar unos minutos antes de alertar a las autoridades correspondientes.

​Al arribar al sitio indicado, los elementos policiales procedieron a inspeccionar el objeto, confirmando de manera preliminar que en su interior se encontraba el cuerpo sin vida de una persona, aparentemente del sexo masculino.

Ante el macabro hallazgo, los oficiales aplicaron de inmediato los protocolos de seguridad y acordonaron ampliamente el perímetro para preservar posibles indicios.

​Minutos después, unidades médicas de emergencia acudieron al lugar con la intención de brindar los primeros auxilios; sin embargo, tras realizar la valoración del sujeto, los paramédicos determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona quedó oficialmente bajo resguardo a la espera de las autoridades ministeriales. ​

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Hasta el momento, los vecinos de los alrededores manifestaron no haber alcanzado a observar el momento exacto en el que el cuerpo fue abandonado, por lo que se desconoce si fue arrojado durante las primeras horas de la madrugada o en el transcurso de la mañana. ​

Ante esta situación, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de investigación se presentaron en el sitio para iniciar con las primeras indagatorias, recabar entrevistas y abrir la carpeta de investigación correspondiente que permita esclarecer los hechos, determinar la identidad de la víctima y dar con los presuntos responsables de este suceso que vuelve a encender las alertas en el municipio.