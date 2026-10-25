Protección Civil prohíbe nadar en siete playas de Cancún por fuertes vientos y corrientes de retorno

Debido a rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora (km/h), así como a corrientes de retorno, Protección Civil colocó banderas rojas, que prohíben nadar, en siete de las 11 playas públicas de este destino. Mientras tanto, un grupo de guardavidas del organismo participó en un curso de capacitación para reforzar la seguridad de los bañistas.

Las playas consideradas altas, como Delfines, Marlín y Gaviota, así como las bajas: Del Niño, Langosta, Tortugas y Caracol, mantuvieron restricciones para ingresar al mar.

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Las autoridades municipales recordaron que el color de las banderas y la intensidad del oleaje pueden cambiar durante el día, según las condiciones meteorológicas. Por ello, exhortaron a turistas y habitantes a seguir las indicaciones del personal de salvamento y consultar los avisos actualizados antes de entrar al agua.

La medida preventiva se mantuvo en los siete arenales ante los riesgos que representan las condiciones marítimas para los visitantes.

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La restricción coincide con el aviso de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), que pronosticó lluvias y chubascos de entre cinco y 25 milímetros, acompañados de actividad eléctrica, además de vientos del norte y noreste con ráfagas de 30 a 50 kilómetros por hora. También anticipó olas de uno a dos metros (de cuatro a seis pies) en las costas de Quintana Roo y el canal de Yucatán. El organismo descartó la presencia de ciclones activos en el Caribe y atribuyó las condiciones a un canal de baja presión en interacción con humedad procedente de esa región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que ayer se esperaba un día mayormente soleado, con temperatura máxima de 30 grados Celsius y sensación térmica de 36. La probabilidad de precipitaciones sería del 10 por ciento durante el día y aumentaría al 40 por la noche, cuando podrían registrarse lluvias ligeras. La velocidad del viento disminuiría a 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora.

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Impacto de la macroalga

Además de las restricciones por viento, el reporte satelital sobre el sargazo indicó que, de 23 playas de Cancún, seis estaban libres de esta macroalga, entre ellas Delfines, San Miguelito, Nizuc y Playa Mar; otras dos presentaban cantidades bajas, mientras que 15 permanecían inobservables debido a la nubosidad.

Protección Civil exhortó a respetar las banderas rojas y extremar precauciones durante la navegación en navíos menores. Asimismo, recomendó mantener una hidratación adecuada ante la sensación térmica de hasta 36 grados.