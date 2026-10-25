Trabajadores turísticos de Playa del Carmen pagan hasta 200 pesos de taxi ante falta de transporte nocturno

Después de las 10 de la noche, Playa del Carmen se queda sin opciones de transporte público para muchos trabajadores del sector turístico, principalmente quienes laboran en el turno vespertino y concluyen sus jornadas durante la noche o la madrugada.

Ante la falta de alternativas, deben desembolsar entre 80 y 200 pesos diarios para trasladarse en taxi hasta sus hogares, una problemática que, de acuerdo con un sondeo ciudadano, persiste desde hace más de 20 años.

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Matilde Solano señaló que un viaje en taxi del centro de la ciudad hacia la zona del Ejido cuesta entre 80 y 100 pesos, dependiendo del sector establecido por el sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río. Como ejemplo, indicó que el traslado nocturno del centro al fraccionamiento Villamar I cuesta alrededor de 100 pesos, mientras que llegar a Villamar II puede representar entre 20 y 30 pesos adicionales.

La situación afecta especialmente a los trabajadores hoteleros que viven en Villas del Sol. Aunque los grandes complejos hoteleros suelen contar con transporte de personal, los establecimientos pequeños no siempre ofrecen este servicio, por lo que sus colaboradores deben pagar de su bolsillo para regresar a casa al terminar sus jornadas.

Solano también denunció cobros que considera excesivos por parte de algunos taxistas, pues aseguró que un traslado del centro hasta el quinto parque puede alcanzar los 240 pesos, lo que representa un gasto considerable para quienes dependen de estos ingresos.