Transportistas anuncian Paro Nacional este 26 de octubre: horario y municipios afectados

Diversas organizaciones del autotransporte de carga en México anunciaron un Paro Nacional indefinido a partir de este lunes 26 de octubre de 2026, como protesta ante la crisis de inseguridad, asaltos, asesinatos de operadores y extorsiones en las rutas federales.

La medida busca paralizar logísticamente los principales corredores del país para exigir garantías de seguridad y la restitución de estímulos fiscales al sector. Este movimiento generará afectaciones en varias circulaciones del país, por lo que es esencial conocer el horario y regiones que se podrán ver afectadas.

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¿A qué hora comienza el Paro Nacional de Transportistas?

La movilización está programada para comenzar formalmente a las 8:00 horas del lunes 26 de octubre de 2026. De acuerdo con los representantes gremiales y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la manifestación se plantea con carácter indefinido hasta obtener una respuesta a sus protestas.

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Aunque las organizaciones informaron que priorizarán manifestaciones en circulación lenta y el estacionamiento de tractocamiones en acotamientos y laterales sin realizar cierres totales deliberados, la elevada concentración de unidades provocará reducciones severas en la capacidad de tránsito.

Municipios afectados por el Paro Nacional

Las mayores concentraciones de unidades y ralentizaciones viales se prevén en el Estado de México, principalmente en municipios del valle de México y del valle de Toluca. Puntos estratégicos en alcaldías y municipios como Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Chalco, Texcoco, Lerma y Toluca registrarán complicaciones severas debido al tráfico lento en autopistas.

En la región del Bajío y el occidente del país, los municipios de Celaya y Salamanca en Guanajuato presentarán fuertes demoras a lo largo de la Carretera Federal 45. De igual forma, en Jalisco se reportará afectación en el área metropolitana de Guadalajara y tramos de municipios interconectados por el Macrolibramiento y la autopista con dirección a Colima.

#Entérate | 🚨 PARO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS EN MÉXICO 📅 Lunes 26 de octubre de 2026 🕗 Inicio previsto: 8:00 a. m. ⏳ Duración anunciada: indefinida 📍 Movilizaciones previstas en más de 20 estados, según reportes previos. ¿POR QUÉ SE MANIFIESTAN? Los transportistas exigen: Mayor seguridad en carreteras. Medidas contra robos y extorsiones. Reducción de costos de peaje. Atención a los abusos relacionados con grúas y corralones. 🛣️ CARRETERAS QUE PODRÍAN REGISTRAR AFECTACIONES Centro y accesos a CDMX México–Puebla México–Querétaro México–Pachuca México–Cuernavaca Circuito Exterior Mexiquense Carreteras hacia Texcoco y Chalco Bajío y Occidente Carretera federal 45 Salamanca–Celaya Morelia–Pátzcuaro México–Guadalajara Norte y Noreste Monterrey–Laredo Monterrey–Reynosa Monterrey–Saltillo Matamoros–Reynosa Pacífico Culiacán–Mazatlán ⚠️ ¿QUÉ DEBEN TOMAR EN CUENTA LOS AUTOMOVILISTAS? Anticipar posibles retrasos. Revisar los reportes viales antes de salir. Considerar rutas alternas. Consultar avisos de las autoridades y de CAPUFE. IMPORTANTE: Las vialidades mencionadas podrían registrar concentraciones de unidades, tránsito lento o afectaciones parciales. No significa que todas estarán cerradas; los puntos específicos pueden cambiar. Fuente: reportes de N+ y El Informador publicados antes de la movilización. — Mente Política y Empresarial (@mentepolitica_) October 25, 2026

Hacia el centro y oriente, los municipios colindantes con las arterias principales de Hidalgo, Puebla, Morelos y Querétaro tendrán presencia de unidades de carga. En la zona norte y el noroeste de la República, se registrarán apostamientos en los laterales de las vías dentro del municipio de Chihuahua, puntualmente a la altura de la caseta de cobro Sacramento.

En Sonora, los accesos principales a Hermosillo experimentarán congestiones, mientras que en Tamaulipas los pasos fronterizos de Nuevo Laredo verán disminuida su capacidad. Finalmente, municipios estratégicos en Michoacán (Morelia y Pátzcuaro) y Sinaloa (Culiacán y Mazatlán) forman parte de los corredores donde las caravanas mantendrán circulación reducida.

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