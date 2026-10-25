Caída de losetas en la Quinta Avenida de Playa del Carmen da un susto a peatones

Un susto entre transeúntes y comerciantes de la zona turística se registró luego de que un par de losetas de azulejo se desprendieran de la marquesina de un edificio céntrico. El incidente activó de inmediato los protocolos de emergencia para prevenir personas lesionadas.

​Los hechos ocurrieron sobre la emblemática Quinta Avenida, en el tramo comprendido entre las calles 50 y 52, en pleno corazón de la colonia Centro. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la acumulación de humedad y el deterioro estructural habrían sido los factores principales que provocaron el debilitamiento del material de revestimiento, ocasionando que las piezas colapsaran y cayeran estrepitosamente hacia la banqueta.

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​El desprendimiento generó alarma entre los peatones que circulaban por el lugar, dado el alto flujo de turistas y locales que transitan diariamente por esta arteria comercial. Afortunadamente, al momento del desplome no circulaba nadie exactamente debajo de la estructura, por lo que las autoridades confirmaron saldo blanco, sin registro de personas heridas ni daños a terceros.

​Al lugar del incidente arribaron de forma pronta elementos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, quienes de inmediato procedieron a asegurar el perímetro. Con cinta de señalización preventiva, los rescatistas acordonaron el área del local afectado para evitar que los peatones caminaran cerca del punto de riesgo ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

El desprendimiento ocurrió entre las calles 50 y 52 de la Quinta Avenida, sin que se reportaran personas lesionadas / Erick Díaz

​Asimismo, el personal operativo tomó conocimiento del caso y notificó formalmente a los propietarios del inmueble para que asuman la responsabilidad del mantenimiento y den seguimiento urgente a la reparación de la fachada dañada.

​Tras verificar que no existiera un riesgo mayor e inminente de colapso en la estructura principal, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones y apercibimientos a los encargados del edificio, instándolos a realizar la rehabilitación correspondiente antes de reabrir el paso en el tramo asegurado, para posteriormente retirarse del lugar sin mayor novedad.