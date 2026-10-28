IMOVEQROO suspende licencia y concesión de taxista señalado por agresión en Tulum

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) inició un procedimiento administrativo contra un operador del transporte público señalado por su presunta participación en una agresión en Tulum, por lo que buscará aplicar las sanciones correspondientes.

En un comunicado, la dependencia identificó al operador como Fredy Renán Gamboa Acosta, integrante del sindicato de taxistas “Tiburones del Caribe” y titular de la concesión 805.

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IMOVEQROO busca aplicar sanciones

El Instituto informó que, dentro de sus atribuciones, buscará aplicar las máximas sanciones legales, entre ellas la revocación definitiva de la concesión y la cancelación de la licencia del operador, con respeto al debido proceso.

La decisión fue comunicada a la dirigencia sindical, que expresó su respaldo a las acciones institucionales, según el comunicado.

IMOVEQROO señaló que las agresiones y la intimidación son incompatibles con la prestación del servicio público y reiteró que trabajará para garantizar traslados seguros y un trato digno para los usuarios del transporte en Quintana Roo.