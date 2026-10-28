Choque de dos trenes en España deja al menos 64 muertos y más de 80 heridos

Un accidente ferroviario ocurrido este miércoles a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, España, dejó al menos 64 personas fallecidas y otras 80 heridas, luego de que un tren de alta velocidad impactara contra la parte trasera de otra unidad que se encontraba detenida en las vías. El choque provocó el descarrilamiento de dos vagones y movilizó a equipos de emergencia para atender a las víctimas.

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El siniestro ocurrió en la provincia de Toledo, en un tramo ferroviario llano situado entre las localidades de Urda y Los Yébenes.

De acuerdo con Esther Padilla, portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, los dos trenes transportaban a cientos de pasajeros y circulaban en dirección a Sevilla, en el suroeste del país, tras salir de Madrid.

En el lugar quedaron vagones severamente dañados, con estructuras metálicas destrozadas y escombros esparcidos sobre una pendiente de grava.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, informó que los equipos de emergencia concentraban sus esfuerzos en localizar y rescatar a sobrevivientes, así como en recuperar los cuerpos de las víctimas de los vagones más afectados. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región.

El accidente involucró a un tren de la empresa estatal Renfe y otro de la compañía privada Iryo. Según reportes de la prensa española, la unidad de Renfe habría embestido al tren de Iryo.

Tras el choque, el operador ferroviario ADIF anunció la suspensión del servicio entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, mientras continúan las labores de emergencia y se investigan las circunstancias que provocaron la colisión.