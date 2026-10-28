Clima en Quintana Roo: Pronostican lluvias y calor este 28 de octubre

La entrada de humedad del mar Caribe y el golfo de México, provocará lluvias y chubascos aislados en Quintana Roo durante este miércoles 28 de octubre, de acuerdo con el boletín meteorológico estatal.

Se espera cielo parcialmente nublado, con aumento de nublados durante el día y ambiente caluroso a muy caluroso. Las temperaturas máximas entre los 31 y 38 grados Celsius, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 41 grados en Isla Mujeres.

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¿Qué temperaturas habrá en Quintana Roo?

En Cancún se pronostican temperaturas máximas de 32 a 34 grados y una sensación térmica de 37 grados, con posibilidad de lluvias y chubascos aislados.

En Isla Mujeres se esperan máximas de 36 a 38 grados y una sensación térmica de hasta 41 grados. En Lázaro Cárdenas, el termómetro podría llegar a los 35 grados, con sensación térmica de 38 grados.

Para Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos se prevén máximas de entre 31 y 33 grados, con sensación térmica de 36 grados. En Cozumel se esperan temperaturas de 27 a 29 grados, además de lluvias ligeras a moderadas y chubascos dispersos.

En José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar se pronostican máximas de entre 32 y 34 grados, con posibilidad de lluvias y chubascos aislados.

Prevén rachas de viento en zonas costeras

El reporte también advierte de vientos con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en las zonas costeras, así como oleaje de uno a dos metros de altura.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico ante la posibilidad de lluvias y cambios en las condiciones del tiempo.