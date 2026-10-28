Gobierno federal inaugura puente Amado Nervo entre Nayarit y Jalisco; reducirá hasta 40 minutos los traslados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este miércoles 28 de octubre de 2026 el puente Amado Nervo, que conecta Bahía de Banderas, Nayarit, con Puerto Vallarta, Jalisco, mediante un enlace a distancia durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

La obra representó una inversión total de 963 millones de pesos, incluidos los trabajos complementarios y el derecho de vía, y permitirá reducir hasta 40 minutos los tiempos de traslado entre ambas entidades.

Durante la ceremonia, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la nueva conexión beneficiará a aproximadamente 479 mil habitantes y ofrecerá una alternativa a la carretera federal 200.

¿Cuánto costó el puente Amado Nervo entre Nayarit y Jalisco?

Jesús Antonio Esteva Medina detalló que la construcción del puente requirió una inversión federal de 760 millones de pesos, mientras que el monto total ascendió a 963 millones al considerar el derecho de vía y las obras adicionales.

El funcionario explicó que la infraestructura cuenta con más de 800 metros de puente y una intervención vial de aproximadamente dos kilómetros.

Noticia Destacada Distribuidor Vial Kukulcán será inaugurado entre noviembre y diciembre de 2026

La nueva conexión dispone de seis carriles de circulación, tres por sentido, así como una ciclovía.

Además, durante su construcción se generaron 2 mil 790 empleos y se utilizaron más de 30 mil metros cúbicos de concreto.

Esteva señaló que los trabajos comenzaron en julio de 2025 y concluyeron cuatro meses antes del plazo contractual previsto.

Puente Amado Nervo permitirá ahorrar hasta 40 minutos de traslado

El titular de la SICT explicó que la nueva infraestructura permitirá distribuir el flujo vehicular que anteriormente dependía principalmente de la carretera federal 200, donde circulan alrededor de 73 mil vehículos diariamente.

El puente cruza el río Ameca y conecta el bulevar Federación de ambos estados, con lo que facilita la movilidad entre localidades como San Vicente, El Porvenir, El Colomo e Ixtapa.

De acuerdo con las estimaciones presentadas durante la inauguración, los usuarios podrán reducir hasta 40 minutos sus recorridos.

La obra también incorpora criterios de diseño para resistir movimientos sísmicos y crecientes extraordinarias del río.

Gobernadores de Nayarit y Jalisco destacan nueva conexión

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, destacó que el puente era una obra solicitada desde 2012 y que permitirá fortalecer la comunicación entre ambas entidades.

Señaló que la infraestructura facilitará los desplazamientos relacionados con actividades laborales, educativas y de salud, además de contribuir a la movilidad de residentes y visitantes.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, explicó que el puente Amado Nervo ofrecerá una alternativa al puente Ameca, cuya capacidad de circulación se encuentra saturada.

Lemus destacó que los gobiernos estatales realizaron obras complementarias de ampliación y rehabilitación vial, con carriles de circulación, banquetas, ciclovías y alumbrado.

Sheinbaum destaca construcción de 402 puentes y distribuidores viales

Durante el enlace, Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal desarrolla un programa de infraestructura que contempla la construcción de 402 puentes y distribuidores viales en diferentes regiones del país.

La mandataria explicó que estas obras buscan resolver problemas de conectividad y reducir los tiempos de traslado de las familias y del transporte de carga.

También mencionó los proyectos de puentes ferroviarios relacionados con los trenes del norte del país y la conexión ferroviaria hacia Pachuca.

Tras la presentación técnica, las autoridades realizaron el banderazo de apertura y comenzaron a circular los primeros vehículos por el puente Amado Nervo.

Con esta infraestructura, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas cuentan desde este 28 de octubre con una nueva ruta de comunicación, destinada a mejorar la movilidad de habitantes, trabajadores, turistas y unidades de transporte que circulan entre Jalisco y Nayarit.

IO