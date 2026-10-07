Habitantes de Playa del Carmen piden modernizar la seguridad con tecnología y botones de pánico

Ante el clima de violencia que se ha agudizado en la ciudad, ciudadanos y especialistas consideraron necesario que el Gobierno Municipal fortalezca las medidas de prevención y modernice las estrategias de vigilancia, pues señalaron que no basta con incrementar el número de patrullas o realizar recorridos al azar.

A través de un sondeo ciudadano, comerciantes, habitantes y especialistas plantearon la necesidad de incorporar más herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad, entre ellas botones de pánico, cámaras de videovigilancia, lectura de placas, aplicaciones móviles para denuncias y sistemas de alerta temprana.

Cabe recordar que durante la pasada administración municipal fueron instalados 10 botones de pánico y postes de atención ciudadana en puntos estratégicos de Playa del Carmen, enlazados al C5 para atender emergencias médicas, delitos y situaciones de riesgo, con especial atención a la protección de las mujeres.

El comerciante Ezequiel Medrano consideró que los botones de pánico representan una herramienta importante para responder ante situaciones de peligro, debido a que permiten solicitar ayuda de manera inmediata y silenciosa ante asaltos, agresiones o emergencias médicas.

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Por su parte, la psicóloga Oyuqui Salvador señaló que las personas que sufren un asalto o una agresión en la vía pública pueden entrar en crisis nerviosa, por lo que las consecuencias emocionales no desaparecen en cuestión de días.

Explicó que, además del temor generado por la agresión, muchas víctimas enfrentan la falta de apoyo de quienes se encuentran a su alrededor, por lo que consideró necesario que las autoridades fortalezcan las estructuras de vigilancia y atención ciudadana.

“Caminar en las calles no es seguro. Playa del Carmen ha dejado de ser esa ciudad pacífica donde no pasaba nada”, comentó la comerciante Soraya Méndez, quien atribuyó parte de la problemática al crecimiento poblacional y urbano que ha experimentado la ciudad.

Señaló que el incremento de habitantes también representa nuevos retos para las autoridades y consideró necesario invertir en estrategias que permitan identificar zonas de riesgo y prevenir la comisión de delitos.

Ciudadanos plantean utilizar cámaras con lectura de placas en puntos estratégicos / Gustavo Escalante

La ciudadana Ángeles Mora relató que fue víctima de un asalto en el fraccionamiento Villas del Sol. Explicó que una noche, al salir de su trabajo, caminaba hacia su domicilio cuando dos sujetos la interceptaron y, bajo amenazas con un arma de fuego, le quitaron su bolso y teléfono celular.

“Me quedé sin palabras, temblando y sin poder moverme”, relató.

Mora señaló que decidió no denunciar por temor, una situación que, consideró, también refleja la necesidad de generar mecanismos de denuncia seguros y accesibles para las víctimas.

El abogado Luis Mendoza consideró que mejorar la seguridad de Playa del Carmen requiere una estrategia integral que combine prevención del delito, profesionalización policial, fortalecimiento de la justicia y participación de la comunidad, además de las acciones reactivas.

En materia de prevención social, planteó focalizar los factores de riesgo mediante programas de inclusión social, empleo juvenil y acceso a la educación en sectores vulnerables.

También propuso recuperar espacios públicos mediante una mejor iluminación, urbanismo táctico y rehabilitación de parques, con el objetivo de fomentar la convivencia y reducir las condiciones que pueden favorecer la comisión de delitos.

A ello, agregó la necesidad de ampliar los programas de prevención de la violencia intrafamiliar y de género, así como establecer mecanismos de atención temprana a las dinámicas de violencia dentro de los hogares para evitar que estos patrones se reproduzcan.

Mendoza también consideró necesario fortalecer la policía de proximidad para generar mayor confianza entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad, mediante patrullajes vecinales y mesas de trabajo con las comunidades.

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Inteligencia y tecnología

El abogado señaló que las autoridades deben destinar mayores recursos a inteligencia y análisis de datos, además de implementar modelos de patrullaje inteligente, mapeo del delito y herramientas de análisis que permitan determinar las zonas donde realmente se requiere la presencia policial, en lugar de realizar recorridos sin una estrategia definida.

Asimismo, consideró indispensable dignificar la carrera policial mediante mejores salarios, equipamiento adecuado, controles de confianza y capacitación permanente en derechos humanos y resolución de conflictos.

En materia de procuración de justicia, planteó fortalecer la coordinación entre policías y fiscalías, mejorar la capacitación en investigación criminal y garantizar una adecuada cadena de custodia para que las investigaciones puedan traducirse en procesos penales efectivos.

También consideró necesaria una reforma del sistema penitenciario que permita convertir las cárceles en espacios efectivos de rehabilitación y reinserción social, con el objetivo de evitar que operen como “escuelas del crimen”.

Finalmente, destacó que la tecnología y la innovación deben ocupar un lugar prioritario dentro de las estrategias de seguridad.

En este sentido, Soraya Méndez propuso realizar un diagnóstico del estado actual del cuerpo policial, conocer sus principales deficiencias y evaluar los niveles de confianza ciudadana.

También consideró necesario ampliar la infraestructura de videovigilancia mediante cámaras de alta definición, sistemas de lectura de placas y arcos de seguridad en puntos estratégicos de las entradas y salidas de la ciudad.

A estas herramientas sumó la creación de mecanismos de denuncia digital y aplicaciones móviles que permitan realizar reportes anónimos, así como botones de pánico y sistemas de alerta temprana para responder con mayor rapidez ante situaciones de riesgo.