Día de Muertos reúne a familias en el cementerio municipal de Felipe Carrillo Puerto

Entre sabores, colores, rezos y visitas en el cementerio municipal, así se vive el Día de Muertos en la zona maya. Como doña Victoria Chablé, desde temprana hora, junto con su hija, acudieron al cementerio municipal a limpiar y pintar la bóveda donde se encuentra el eterno descanso de su señora madre. Doña Justina, por su parte, a temprana hora realizó una ofrenda a sus seres queridos que se han adelantado.

Desde temprana hora, al cementerio municipal empezaron a llegar los ciudadanos, quienes aprovecharon este Día de los Fieles Difuntos para visitar a sus seres queridos que descansan en este lugar. Algunos llegaron a hacer la limpieza en los alrededores del nicho e incluso para darle una manita de gato con la pintada de este espacio.

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Tal como hace referencia doña Victoria Chablé, quien comentó que desde temprana hora, junto con su hija, llegó hasta el cementerio municipal para proceder a retirar toda la basura y maleza que encuentra en los alrededores de la bóveda donde descansa eternamente su señora madre.

Además, refirió: “Mientras que mi hija ha estado pintando la bóveda para que de esta manera mi señora madre esté contenta de que no la hemos olvidado, ya que cada año la venimos a visitar, y esto se los he venido enseñando a mis hijos para que sigan esta tradición, de que no se olviden de las personas que se mueren. Ya mañana estaremos haciendo una ofrenda para las ánimas adultas”.

Mientras que don Gregorio Chí comentó en lengua maya que, aprovechando que se celebra el Día de Muertos, vino al cementerio para limpiar un poco y pintar el nicho donde descansa su señora madre, ya que no debemos olvidar a quienes nos dieron la vida, como es el caso de su madre.

Por eso invitó a la ciudadanía a que acuda a visitar a sus seres queridos que se han adelantado.

Por su parte, doña Justina B., desde temprana hora, junto con sus familiares, hizo una ofrenda para los seres queridos que se han adelantado, por lo que en el altar colocaron chocolate con galleta, frutas de la temporada e incluso chirmole de gallina de patio para celebrar este Día de Muertos.