Hombre apuñala con un cuchillo a otro durante fiesta de Halloween en Nuevo Progreso

Una fiesta de disfraces organizada para celebrar Halloween en la colonia Nuevo Progreso se convirtió en escena de emergencia durante las primeras horas de este domingo, luego de que un hombre que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol atacara con un cuchillo a otro de los asistentes, a quien le provocó una herida en el cuello.

De acuerdo con la información preliminar, alrededor de las 2:00 de la madrugada, operadores del número de emergencias 911 recibieron el reporte de una riña sobre la calle 4 de Marzo. La persona que alertó a las autoridades indicó que había un lesionado que necesitaba atención médica inmediata.

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La gravedad del reporte motivó el despliegue de un operativo de seguridad en el área, para garantizar que el herido recibiera auxilio y ubicar al responsable de la agresión, quien finalmente fue detenido por las corporaciones que acudieron al llamado.

Mientras las fuerzas de seguridad intervenían, paramédicos del Grupo Albatros llegaron al domicilio para valorar al afectado. Los rescatistas le brindaron los primeros auxilios en el lugar, pues presentaba una lesión en el cuello causada con un arma blanca, por lo que requería atención especializada.

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El presunto agresor fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica e investigará las circunstancias en que ocurrió el ataque. Asimismo, corresponderá a la Fiscalía integrar la carpeta de investigación y establecer si existían diferencias previas entre las partes o si el consumo de alcohol fue el detonante del enfrentamiento.

El episodio ocurrió cuando apenas comenzaba el Día de Muertos, una fecha en la que, tras las reuniones y celebraciones de la víspera, las corporaciones de emergencia suelen mantener vigilancia reforzada ante reportes relacionados con riñas, personas lesionadas y disturbios, algunos asociados al consumo excesivo de bebidas embriagantes.