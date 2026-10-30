Mercado 23 de Cancún registra alta afluencia de compradores por preparativos del Día de Muertos

Una considerable afluencia de compradores se registró en el Mercado 23, debido a que cientos de personas acudieron para adquirir diversos artículos destinados a la instalación de los Altares de Muertos, cuyo costo puede alcanzar hasta los 4 mil pesos.

Diversos comerciantes colocaron puestos en los pasillos del centro de abasto, mientras que otros establecimientos exhibieron productos alusivos a esta celebración, como flores, dulces típicos y calaveras de distintos tamaños, además de otros elementos ornamentales.

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Con motivo de estas festividades, el Mercado 23 registró un incremento en su actividad económica, situación que ocasionó por momentos congestionamiento en los accesos vehiculares y escasez de espacios para estacionarse.

Algunos compradores señalaron que montar un Altar de Muertos puede representar un desembolso de hasta 4 mil pesos, sin contar los recursos destinados a preparar los platillos tradicionales. Ante estos gastos, consideraron que las conmemoraciones podrían ser más austeras en comparación con el año pasado.

Compradores recorrieron los pasillos del Mercado 23 en busca de los productos necesarios para preparar sus altares / Gabriel Alcocer

María de los Ángeles, quien acudió a adquirir pan de muerto, comentó que conserva esta costumbre mediante la colocación de un altar de grandes dimensiones, acompañado de los alimentos que eran del agrado de su ser querido, entre ellos tamales y atole.

Explicó que mantener esta práctica implica una inversión importante, pues cada pieza de pan cuesta 20 pesos, a lo que se suman los ingredientes para elaborar la comida que se coloca en la ofrenda. Por ello, estimó que el presupuesto total podría llegar a los 4 mil pesos.

Juan Carlos comentó que acudió para comprar flores de cempasúchil, frutas y golosinas destinadas a la decoración de su ofrenda, aunque todavía tenía pendiente revisar cuánto podría adquirir con el dinero disponible.

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Otra compradora, María del Socorro, mencionó que ya había desembolsado alrededor de mil pesos únicamente en flores de cempasúchil, veladoras, incienso, camotes y calabaza. Sin embargo, aseguró que destinaría los recursos necesarios para adornar adecuadamente el altar dedicado a su hijo, quien falleció hace varios años.

Se prevé que la actividad comercial en el Mercado 23 aumente durante los próximos días, conforme se acerque la celebración del Día de Muertos y las familias continúen con los preparativos de sus ofrendas.