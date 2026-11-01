Campeche suma 4 mil 600 muertes en el año; llaman a prevenir enfermedades crónicas

Al acumular Campeche 4 mil 600 defunciones en lo que va de 2026, las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y la hipertensión, representan una de las principales preocupaciones en materia de salud, por lo que Luis Alberto Cuevas Fernández, presidente del Colegio de Médicos del Estado de Campeche, llamó a las autoridades estatales y federales a reforzar los programas de prevención y concientización para reducir los fallecimientos relacionados con estos padecimientos.

De acuerdo con cifras del Registro Civil del Estado de Campeche, en lo que va del año han fallecido 2 mil 382 hombres y mil 918 mujeres. Ante este panorama, el representante del gremio médico destacó la importancia de fomentar la atención oportuna, los chequeos periódicos y los hábitos alimenticios saludables, pues muchas personas acuden a consulta cuando las enfermedades ya presentan complicaciones.

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“Hemos constatado el incremento de fallecimientos de personas por cuestiones de enfermedades, accidentes y homicidios. Por ello, debemos trabajar en la prevención y procurar que la población acuda a consultas en los centros médicos”, manifestó Cuevas Fernández.

El especialista señaló que uno de los principales problemas es que los pacientes no siguen las recomendaciones de sus médicos y mantienen hábitos poco saludables, como el consumo frecuente de comida chatarra y bebidas gaseosas, lo que contribuye al deterioro de su salud.

“Cuando el ciudadano enfermo recae, acude al médico cuando ya presenta las secuelas de una mala alimentación que daña sus propios órganos. El llamado a la ciudadanía es que sea preventiva en el cuidado de su salud”, expresó.

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Cuevas Fernández consideró necesario reforzar las estrategias de seguridad y vigilancia para reducir los homicidios relacionados con ajustes de cuentas entre grupos delictivos que buscan establecerse en la Entidad o disputar puntos de venta de drogas.

También pidió mayor apoyo a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana mediante operativos que permitan reducir los hechos violentos y los robos, además de fomentar la participación de la población en acciones de prevención.

Reiteró que tanto las autoridades como la ciudadanía deben asumir su responsabilidad en el cuidado de la salud y la seguridad, mediante acciones preventivas que contribuyan a reducir las defunciones en la Entidad.