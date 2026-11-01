Yucatán abrirá el 9 de noviembre las preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028

El próximo 9 de noviembre comenzará en Yucatán el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2027-2028, por lo que madres, padres y tutores deberán revisar con anticipación las fechas correspondientes a cada nivel educativo y preparar los documentos necesarios para solicitar un lugar en las escuelas públicas.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) estableció un calendario escalonado que concluirá el 11 de diciembre, con procedimientos diferentes para los planteles que constituyen la única opción educativa de una localidad y aquellos donde las familias pueden elegir entre varias escuelas.

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El trámite es gratuito y está dirigido principalmente a niñas y niños que ingresarán a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, así como a determinados alumnos que soliciten cambiar de plantel.

De acuerdo con la convocatoria Escuela para todas y todos, difundida el 21 de octubre, las preinscripciones comenzarán con preescolar, del 9 al 19 de noviembre. Posteriormente, del 17 al 26 del mismo mes, corresponderá el registro para primaria, mientras que secundaria tendrá un periodo más amplio, del 24 de noviembre al 11 de diciembre.

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Las fechas se traslapan, por lo que las familias con hijos en distintos niveles deberán prestar atención al calendario para completar cada solicitud dentro del plazo correspondiente.

Dos modalidades para realizar el trámite

La Segey contempla una modalidad simplificada para las escuelas públicas que son las únicas de su nivel educativo en determinada localidad. En estos casos, madres, padres o tutores deberán acudir al plantel para confirmar que desean preinscribir allí al menor.

Cuando existen varias opciones escolares, el procedimiento se realiza en línea mediante el portal oficial https://preinscripciones.segey.gob.mx/.

En la plataforma pueden consultarse los planteles disponibles y las claves de sus centros de trabajo, necesarias para completar las solicitudes.

Las familias deberán tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante y del responsable del trámite, un comprobante de domicilio y los datos de las escuelas que hayan seleccionado.

Cuando el alumno tenga hermanos inscritos en alguno de los planteles elegidos, también será necesario proporcionar información adicional para que esa circunstancia pueda considerarse durante el proceso.