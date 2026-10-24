Colapsa piso junto a una piscina en hotel de Cozumel; cuatro turistas resultan lesionados

Cuatro turistas resultaron lesionados luego de que una parte del piso de concreto colapsara cerca de una piscina del hotel Grand Occidental, en Cozumel, lo que provocó que cayeran en un socavón de aproximadamente dos metros de profundidad, de acuerdo con testimonios de trabajadores del establecimiento.

El incidente movilizó al personal del hotel, que brindó apoyo a los afectados y coordinó su traslado en ambulancia a un hospital particular, donde recibieron atención médica por los golpes sufridos y cuadros de crisis nerviosa derivados del desplome.

Este tipo de accidentes se maneja con total hermetismo por parte de las autoridades ya que al buscar información con protección civil no hubo respuesta.

Tras lo sucedido, la zona fue acordonada y delimitada de manera preventiva para impedir que otros huéspedes o trabajadores se acercaran al área afectada.

La medida también permitió mantener el espacio aislado mientras se realizan las evaluaciones y los trabajos necesarios para reparar el daño.

De acuerdo con testimonios de empleados, el hundimiento habría alcanzado alrededor de dos metros de profundidad.

La estructura de una columna cercana a una regadera también habría quedado en una posición de riesgo, debido a la oquedad que se formó debajo del piso.

De manera extraoficial, trascendió que la compañía hotelera se hizo cargo de los gastos relacionados con la atención médica de los cuatro turistas. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución posterior al incidente.

Entre las versiones que circulan sobre lo ocurrido se encuentra la posibilidad de que la acumulación de agua, las lluvias recientes o la acción del oleaje hayan contribuido al debilitamiento del terreno. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada mediante un dictamen técnico.

Será necesario realizar una evaluación de la zona para determinar qué provocó el colapso, establecer si existían daños previos en el subsuelo o en la estructura y definir las medidas correctivas que deberán aplicarse para garantizar la seguridad de huéspedes y trabajadores.

El área permanecerá restringida mientras se llevan a cabo las revisiones y reparaciones correspondientes, con el objetivo de evitar otro incidente en las instalaciones del centro de hospedaje.

Por ahora, la causa del socavón permanece sin esclarecerse y se espera que las evaluaciones técnicas permitan determinar el origen del hundimiento y las condiciones de seguridad del área afectada.