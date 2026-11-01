Más de dos mil personas participaron en el tradicional Convite de Kantunilkín

Con las calles llenas de música, color y fervor popular, más de dos mil habitantes de Kantunilkín recorrieron la cabecera municipal este domingo durante el tradicional Convite, bajo un intenso sol y un ambiente festivo, la comunidad se unió para recordar a los doce diputados su compromiso con la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, la cual iniciará formalmente el próximo 30 de noviembre con la bajada de la imagen y concluirá el 12 de diciembre.

El contingente inició a las nueve de la mañana en la Plaza de la Constitución, mujeres ataviadas con el vistoso terno regional y varones vestidos de blanco acompañaron a las autoridades municipales y al alcalde en turno para cumplir con este mandato que se organiza desde hace más de cuatro décadas.

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El recorrido se dirigió primero a la iglesia de la Virgen de la Concepción para pedir permiso y, de ahí, avanzar hacia los domicilios de los 12 organizadores de las corridas de toros, el recorrido inició en la casa del diputado René Campos, seguido por Hugo Ek, Jorge Alberto, Edilberto Chimal, Alicia Poot, Juan Maglah, Julián Angulo, Ofelia Canul, Jorge Alberto Canté, Edier Euan, Oscar Cauich y cerró en la vivienda de Gustavo Cocom cerca de las cuatro de la tarde.

En cada parada, marcada por el tronar de los voladores, la charanga y la música de mariachi, los sacerdotes mayas dieron la bendición a la comitiva. Las familias de los diputados recibieron a la multitud con platillos como cochinita, ceviches, tacos de carne molida y de venado, acompañados de refrescos, cervezas y licores repartidos de forma gratuita entre la multitud.

A pesar del esfuerzo por mantener la brevedad en cada escala, el zapateo de las jaranas y el ambiente de fiesta hicieron que la actividad se extendiera por unas ocho horas a lo largo de varios kilómetros. A la caminata se sumaron cabalgantes, hombres, mujeres y niños que mantuvieron el paso a pesar del calor.

Los preparativos para las celebraciones en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción continuarán el próximo domingo con la Primicia / Luis Enrique Cauich

Tras culminar el recorrido en la última vivienda, la concurrencia se trasladó a la cancha ejidal para continuar con una tardeada bailable. El próximo domingo continuarán los preparativos con la celebración de la "Primicia", un ritual maya en el que se pedirá por la salud de la población y por la seguridad en el ruedo de la colonia Expo durante las corridas de toros.