Estudiantes de Yucatán tendrán 10 días de descanso escolar durante noviembre

Noviembre comienza con cuatro días sin clases para miles de estudiantes de Yucatán, pero no todos sus padres podrán disfrutar del mismo descanso. El calendario escolar contempla tres fines de semana largos entre finales de octubre y noviembre, mientras que la legislación laboral sólo reconoce como feriado obligatorio el lunes 16, por el aniversario de la Revolución Mexicana.

La diferencia cobra especial importancia este fin de semana, cuando las celebraciones del Hanal Pixán coinciden con la suspensión de actividades escolares por el Día de Muertos.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria dejaron de acudir a las aulas desde ayer, viernes 30 de octubre, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar. A ese día se suman el sábado 31, el domingo 1 de noviembre y el lunes 2, cuando tampoco habrá clases.

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El regreso está previsto para el martes 3 de noviembre, después de cuatro días consecutivos sin actividades escolares.

Para los trabajadores, sin embargo, el panorama es diferente. El Día de Muertos no figura entre los descansos obligatorios de la Ley Federal del Trabajo, por lo que las empresas pueden mantener sus horarios habituales. La concesión del día libre dependerá de los acuerdos laborales y las disposiciones de cada centro de trabajo.

Único descanso compartido

El segundo puente llegará a mediados de noviembre y será el único que coincida con un feriado laboral obligatorio.

Del sábado 14 al lunes 16, los estudiantes tendrán tres días sin clases por la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuyo aniversario histórico corresponde al 20 de noviembre.

La legislación establece que el descanso se traslade al tercer lunes del mes, lo que también permitirá a los empleados que habitualmente trabajan de lunes a viernes disfrutar de un fin de semana largo.

Quienes deban laborar el día 16 tendrán derecho al pago adicional previsto por la ley, equivalente, en términos generales, al triple de su salario diario.

Las actividades escolares y laborales se reanudarán el martes 17, conforme a los horarios habituales.

Otro al finalizar el mes

Los estudiantes tendrán un tercer fin de semana largo del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, debido a una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar. Durante esa jornada, los profesores realizarán actividades de evaluación y organización académica, mientras los alumnos permanecerán en casa. Las clases se retomarán el lunes 30.

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Este descanso tampoco se extiende a los trabajadores, pues corresponde exclusivamente a la organización del calendario de educación básica. En total, los tres periodos representan diez días de descanso escolar distribuidos en distintos momentos; seis corresponden a sábados y domingos.

¿Qué pasará el viernes 13?

Una fecha que puede generar confusión entre las familias es el viernes 13 de noviembre, señalado en el calendario oficial para el registro de calificaciones.

A diferencia de las reuniones del Consejo Técnico Escolar, esta actividad administrativa no implica una suspensión general de clases.

Por tanto, los alumnos deberán acudir a sus planteles, salvo que las autoridades escolares comuniquen alguna disposición específica.

Con estas diferencias, noviembre obligará a muchas familias a organizar el cuidado de sus hijos durante jornadas en que las escuelas estarán cerradas, pero los centros de trabajo continuarán operando.