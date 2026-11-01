Réplica de la Tilma de la Virgen de Guadalupe llega a Kantunilkín

La comunidad de Kantunilkín recibió formalmente la réplica de la imagen de la Tilma de la Virgen de Guadalupe, una pieza itinerante que se encuentra recorriendo los diversos municipios y parroquias que integran la Diócesis de Cancún-Chetumal. El arribo de la representación forma parte del programa preparatorio rumbo a la conmemoración de los 500 años de las apariciones guadalupanas en territorio nacional.

La recepción oficial tuvo lugar en los arcos de entrada a la cabecera municipal de Kantunilkín, punto estratégico donde se congregaron pobladores y feligreses locales para darle el recibimiento a la imagen. Tras el acto inicial de bienvenida, se puso en marcha un recorrido en caravana por las calles principales de la localidad, acompañando el traslado de la réplica hasta el recinto parroquial de la Inmaculada Concepción, ubicado en la zona centro del municipio.

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A su llegada al recinto religioso del centro, se llevó a cabo la celebración de una misa comunitaria para enmarcar el inicio de la estancia de la réplica en la cabecera. Al término del acto eclesiástico, el presbítero Diego Pat Cajum dirigió un mensaje a los asistentes, en el cual expuso de manera detallada las actividades que se estarán desarrollando a lo largo de la semana, así como las fechas exactas en que la imagen permanecerá disponible para el público local.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el padre Diego Pat Cajum, la réplica permanecerá en la localidad desde el domingo 1 de noviembre hasta el próximo jueves 5 de noviembre. Durante este lapso de cinco días, se mantendrá un programa continuo de actividades para que la población de Kantunilkín y sus zonas aledañas pueda acudir y participar de los eventos organizados.

La réplica permanecerá en Kantunilkín hasta el jueves 5 de noviembre / Luis Enrique Cauich

Dentro del itinerario programado para la semana, el martes se realizarán rezos del rosario a las 18:00 horas, seguidos por la celebración eucarística de las 19:00 horas. Posteriormente a la misa del martes, las autoridades parroquiales impartirán una charla informativa y temática centrada en el contexto histórico y los aspectos referentes a las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

Para la jornada del miércoles, las actividades comenzarán nuevamente con el rosario a las 18:00 horas y la misa a las 19:00 horas. Al finalizar dicho servicio, se desarrollará una procesión por las vías céntricas de la localidad. Para este recorrido a pie, los organizadores han convocado a los asistentes a acudir portando veladoras para acompañar el trayecto de la imagen a través de las calles de la cabecera municipal.

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Finalmente, el jueves 5 de noviembre se dará por concluida la estancia de la tilma en Kantunilkín. A las 17:00 horas del jueves, la réplica será trasladada nuevamente en caravana vehicular desde el centro de la localidad hacia la comunidad parroquial de Leona Vicario, la cual representa el siguiente punto dentro del itinerario de la peregrinación diocesana.

Con esta logística de traslado finaliza la agenda programada en el municipio de Lázaro Cárdenas para dar continuidad al recorrido por el estado de Quintana Roo.